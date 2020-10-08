Валерий Соловей: Путину плевать на последствия нового локдауна – он знает, что уходит

Известный российский политолог, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей, который не так давно официально объявил о своем «походе» в политику, продолжает интриговать весьма неоднозначными заявлениями о том, какое будущее ждет российские власти.

И если большинство коллег Валерия Дмитриевича все еще пытаются сложить в единое целое картину будущего транзита власти или переформатирования властных полномочий в стране для сохранения контроля над властью за действующим президентом Владимиром Путиным, то сам он, ссылаясь на собственные источники, продолжает утверждать, что Владимир Владимирович свой пост готов покинуть. Более того, немногим ранее профессор даже намекал на проблемы со здоровьем российского лидера, называя это «личными обстоятельствами непреодолимой силы».

Теперь же эксперт рассказал о новых признаках скорого ухода Путина из власти, отметив, что возможный локдаун в виде нового комплекса жестких ограничительных и карантинных мер, которые, как считают эксперты, могут заметно подкосить рейтинги власти и президента в частности, самого Владимира Владимировича не особо и беспокоит. Дело в том, убежден политолог, что глава государства всерьез намерен оставить президентский пост, о чем знают уже многие.

«Последствия возможного локдауна Владимира Путина с точки зрения его рейтинга не очень занимают: он знает, что дело идет к концу. Рейтинг президента сейчас нужен только для обеспечения транзита, для передачи верховной власти. Да, Владимир Путин покидает верховную власть — это довольно очевидно, об этом знают так называемые западные партнеры, они об этом осведомлены.

Президент России уйдет со своего поста в 2021 году. Ключевой интригой сейчас является то, как именно это произойдет. Обсуждается несколько вариантов: один из них — Путин возглавит Госсовет, а президентом станет другой человек. Однако сейчас все усложнилось.

Вся комбинация должна была начаться с создания союза с Беларусью, однако события там все сломали. Все начинает сдвигаться, хотя это обычные для политики вещи, когда все идет не так, как планировалось», – заявил Валерий Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы».