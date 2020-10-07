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"Новые лица в политике и война элит": политолог рассказал, что ждет Россию в 2021 году

Политика
18:57, 07 октября 2020

"Новые лица в политике и война элит": политолог рассказал, что ждет Россию в 2021 году
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Политологи в последние месяцы все чаще обсуждают тему возможного проведения в России досрочных парламентских выборов. Дескать, перенос даты голосования на более ранний срок позволит партии власти, стремительно теряющей доверие граждан, сохранить свои позиции в нижней палате парламента, тем более, что за год, который остался до следующих выборов, в стране может измениться еще многое, в том числе и то, что негативно отразится на рейтингах власти в целом.

Кроме того, в качестве аргумента в пользу этой версии многие называют поправки в Конституцию, которые могут выступить в качестве основного мотива для Кремля, если он решится на подобный шаг. Разумеется, есть у данного предположения и противники, утверждающие обратное, однако в их число входят преимущественно симпатики Кремля, правительства и «ЕР», что только придает ситуации пикатности, явно намекая на попытку «заговорить тему».

Многие, к слову, связывают возможность проведения досрочных парламентских выборов в стране с так называемым «транзитом власти», ради которого Кремль якобы остро нуждается и в новом составе парламента, поскольку проводить транзит в условиях неопределенности или, того хуже, потери «контрольного пакета» в Госдуме, видится федеральному центру затеей довольно рискованной.

Свою оценку сложившейся ситуации не так давно дал известный российский политолог, глава Фонда изучения электоральных процессов Илья Гращенков. По словам эксперта, выборы 2021 года станут важнейшим этапом в уже начавшемся трансфере власти в России. Более того, специалист уверен, что именно в следующем году россиянам следует ожидать серьезнейших изменений в политическом ландшафте страны.

«Буквально вчера президент Путин так и не дал ясного ответа на вопрос о том, будут ли в стране досрочные выборы или нет. Песков, в свою очередь, заявил, что досрочные выборы в Кремле никогда не обсуждали, назвав эту тему повесткой СМИ и политологов, хотя в разговоре с фракциями глава государства заявлял, что у разных сроков выборов есть свои преимущества и недостатки. То есть, по этой логике, президент уже с кем-то подобные варианты обсуждал. Кроме всего прочего, некоторые прокремлевские спикеры даже начали убеждать общественность в том, что досрочных выборов точно не будет, и это создает ощущение блефа, поскольку в верхах явно прорабатываются оба сценария», — пишет Гращенков в своем Telegram-канале.

Впрочем, по словам политолога, самое главное во всей этой ситуации заключается в том, что следующий год может принести серьезные изменения в политическом ландшафте России, к которому многие за последние полтора десятка лет в буквальном смысле привыкли.

«Самое главное заключается в том, что 2021 год радикально изменит политический ландшафт в России, который был привычным для нас в последние 15 лет. Период, во время которого доминировала "Единая Россия", а системная оппозиция ей лишь подыгрывала, закончился. На смену этой системе идет политическая нестабильность и конфликт, которые проявятся в расколе элит, повышении конкуренции между старыми и новыми политическими партиями и проектами, выходе на авансцену новых персон.

Для политических администраторов основным фактором в данном случае является сама технология: зачистка политического поля, трехдневное голосование. Именно эти инструменты помогли скорректировать единый день голосования в 2020 году, но в будущем они могут не просто не сработать, но еще и усугубить ситуацию. В активной стадии транзита власти, огромное значение приобретет запрос населения на включение в борьбу за результаты этого "большого пути". Нечто похожее мы видели в Беларуси. Как только избиратель начнет понимать, что именно несут в себе выборы следующего года, мы тут же увидим заметный всплеск электоральной активности. Для разогрева аудитории есть еще целый год, что является очень большим сроком. Именно по этой причине Кремль может разыграть карту досрочных выборов, чтобы внести в эти процессы неопределенность», — подытожил Гращенков.

Теги: #Путин #"Единая Россия"

Рубрика: Политика

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