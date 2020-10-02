"Новый век": Путин не станет менять дату проведения думских выборов

На будущей неделе (5 или 6 октября) Владимир Путин намерен встретиться с главами парламентских фракций. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «Новый век», отмечая, что тема предстоящей встречи официально не оглашается, но предварительно известно, что речь может пойти о дате будущих думских выборов и количестве дней голосования.

При этом TG подчеркивает: нет никаких гарантий, что вопрос о возможном переносе дня голосования, намеченного пока на апрель, решится именно сейчас. «Пока наша ставка — переноса думской кампании не случится. И всё пойдёт по плану», — пишут авторы поста.

При этом проблема с разведением дат голосования по Госдуме и на досрочных региональных выборах вполне может быть решена уже на будущей неделе.