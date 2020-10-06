COVID-19 не уйдет никогда: микробиолог Виктор Зуев – о второй волне

Число заболевших коронавирусом в России и мире растет день ото дня. Власти рекомендуют работающим снова перейти на удаленку, а пожилым – оставаться дома. Пресловутая вторая волна, похоже, на пороге. Как и повторный карантин...

Рост заболеваемости приходит из школ

Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, ответил на вопросы «Собеседника».

Виктор Зуев

– Все говорят о второй волне. Она уже нас накрыла?

– Выражение «вторая волна коронавируса» – это глупость. Оно пришло из гриппозных эпидемий. Допустим, начинается такая эпидемия, ее вызывает вирус гриппа А. Затем проходят месяцы, всё идет на спад, но вдруг в конце у больных начинают выявлять вирус гриппа В. Грубо говоря, вторая волна – это заболеваемость с другим именем и фамилией. То, что мы сейчас имеем, к волновому процессу отношения не имеет. Это просто повышение заражаемости.

– Почему оно происходит?

– Есть несколько объективных факторов. Во-первых, дети пошли в школу. Одних только первоклашек – миллион человек. Это значит, что полтора-два миллиона родителей и еще дедушки с бабушками иногда подключаются. Элемент скученности. Прибавим к ним еще и студентов, которые пошли в вузы, слушателей академий и так далее.

Второй момент – закончились все виды отпусков. Вспомните, какая картина была в Крыму и Сочи. Одной семьей можно заразить весь пляж.

– Когда все это кончится?

– Это не кончится. Мы имеем дело с пневмотропным вирусом, он встанет, так сказать, в строй как вирус гриппа и будет приходить к нам дважды в году – поздней осенью и ранней весной.

– То есть сейчас заразиться проще, чем летом?

– Да, мы въезжаем в осенне-зимний период. Для того чтобы себя обезопасить, нужна простая процедура – носить маски. Не более того. Но у нас же все гусары!

Посчитайте, сколько народа вокруг себя вы видите в маске и сколько – без. Когда вы в магазине, в метро, в троллейбусе, в кино и театре, ну натяните вы маску, ничего с вами не случится!

– Без нового карантина не обойтись? Нас снова закроют по домам?

– Заражаемость растет не только в России – во многих странах. Достаточно посмотреть на США, Израиль, Францию. А потом посмотрите на Китай. Ведь там ничего не происходит, хотя народа – полтора миллиарда человек. Всё из-за дисциплинированности.

Это просто вопрос низкой или высокой санитарной культуры в стране. Надо определиться, что для нас важнее – проблемы экономики или проблемы жизни и здоровья.

Цифры

У кого растет «корона»?

В каждой стране ежедневно фиксируют число заболевших.

Во многих из них цифры в начале и конце сентября увеличились в разы.

Италия

1 сентября – 975

30 сентября – 1850

Израиль

1 сентября – 2253

30 сентября – 7040

Россия

1 сентября – 4729

30 сентября – 8481

Франция

1 сентября – 4982

30 сентября – 12.845

Испания

1 сентября – 8115

30 сентября – 11.016

Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2020 под заголовком «Ковид наносит ответный удар».