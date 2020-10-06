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[15:25]Трое упавших в обморок в школе под Псковом детей находятся в тяжелом состоянии
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[13:04]Собянин рассказал об открытии ковид-стационаров в "Сокольниках" и "Крылатском"
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04 октября, воскресенье

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Московским пенсионерам заблокировали социальные карты до конца октября

Общество
13:33, 06 октября 2020

Московским пенсионерам заблокировали социальные карты до конца октября

Власти Москвы на период с 9 по 28 октября заблокируют социальные карты пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Проездные для школьников не будут действовать до конца двухнедельных каникул.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», – написал Собянин. 

Он отметил, что более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте старше 65 лет, при этом только 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи, остальные подхватывают инфекцию в общественных местах, в частности, в транспорте.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что столичное метро остается загруженным после озвученных мэром рекомендаций. Пожилые люди продолжают активно пользоваться общественным транспортом, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в Москве.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Москва #Самоизоляция #Собянин

Рубрика: Общество

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