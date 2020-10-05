Меры Собянина существенно не повлияли на загруженность метро – вагоны полные

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, считающейся наиболее загруженной, поезда в понедельник продолжили идти загруженными на 70-80%. Об этом сообщает «Интерфакс», пронаблюдавший за 15 поездами, следовавшими от станции «Котельники» к центру в сторону «Пушкинской» с 7:30 до 8:00 часов утра.

Отмечается, что в вагонах по сравнению с прошлой неделей стало чуть более свободно, но существенной разницы не наблюдается. Не сумела мэрия и заставить людей пожилого возраста воздержаться от поездок на общественном транспорте: они также были сегодня с утра в метро.

При этом, по данным агентства, лишь около половины москвичей соблюдали масочный режим. Про перчаточный режим издание не уточняет.

Напомним, что с сегодняшнего дня стал обязательным перевод на удаленку 30% офисного персонала, а рекомендуется перевод половины сотрудников. Пожилым людям вообще не рекомендуется выходить из дома, а также начались школьные каникулы.