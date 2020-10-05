Обман Трампа, карантин в школах и статистика по вакцине. Главное к утру 5 октября

Президент США Дональд Трамп узнал, что заражен коронавирусом в четверг, 1 октября, но не стал об этом рассказывать, а продолжил говорить журналистам, будто не знает, есть ли у него болезнь. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Он также просил не распространяться об этом одного своего помощника, пока не будет точных результатов более подробного тестирования.

Кроме того, ради встречи со своими сторонниками он ненадолго покинул больницу и проехал рядом с ними, помахав им рукой из закрытого автомобиля. Уточняется, что окно он так и не открыл.

Воскресная акция протеста в Беларуси закончилась массовыми задержаниями. По данным правозащитного центра «Весна», задержаны были 225 человек. 10 из них оказались журналистами, а один — гражданином России.

Минпросвещения опровергло слова замглавы ведомства Виктора Басюка о школах на карантине. Накануне он заявил, что 3% российских школ переведены на удаленку из-за карантина. Ведомство в Telegram-канале «Большая перемена РФ» сообщило, что чиновник назвал цифру, на порядок превосходящую реальное положение дел, так как «оговорился и допустил досадную ошибку». На самом деле на карантине 0,29% школ.

Опрос «Единой России» показал, что в своем большинстве (63%) россиянам не принципиально, где сделана вакцина от коронавируса, чаще всего они не собираются делать прививку вообще (73%), будь вакцина российская или чья-либо ещё. Ещё 23% готовы привиться, а 4% уже переболели коронавирусом, передает «РИА Новости». Таким образом получается, что стандартного варианта «затрудняюсь ответить» вовсе не было, либо его никто не выбрал. При этом 93% настаивают, что принуждения к вакцинации быть не должно, процесс, по их мнению, должен проходить в добровольном порядке.

С сегодняшнего дня в московских школах начинаются внеплановые двухнедельные каникулы, а также становится обязательным перевод на удаленку 30% сотрудников предприятий (речь идет только про офисных работников). Всего же мэрия рекомендует перевести на дистанционный формат до 50% всех служащих.