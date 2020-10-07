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Морские ежи без иголок и уничтоженная фауна: шокирующие подробности "отравления" Камчатки

Общество
13:11, 07 октября 2020

Морские ежи без иголок и уничтоженная фауна: шокирующие подробности "отравления" Камчатки
Ирина Шихман // скриншот Youtube
Ирина Шихман // скриншот Youtube

Вот уже несколько дней вся Россия наравне со второй волной пандемии и возможным тотальным карантином в стране, войной в Нагорном Карабахе и политическим кризисом в Беларуси активно обсуждает экологическую катастрофу на Камчатке. И пока власти региона делают вид, что пытаются разобраться в ситуации, выдвигая самые невероятные версии произошедшего, общественники и журналисты пытаются разобраться в реальных причинах инцидента.

Так, известная российская журналистка, блогер и телеведущая Ирина Шихман решила сделать свой вклад в поиск правды о том, кто и как «отравил Камчатку». Для этого команда, работающая над YouTube-каналом Ирины Шихман «А поговорить?», организовала интервью с журналистами, океанологами, экологами и даже теми самыми камчатскими серферами, которые одними из первых забили тревогу и благодаря которым широкая общественность узнала о происходящем на Камчатке.

К примеру, как рассказал глава местной школы серфинга Алексей Лещев, версия властей о том, что огромное количество морских животных оказалось на берегу просто после шторма, не выдерживает никакой критики.

«Вся сложность заключается в том, что если бы не серферы, то мы имели бы все шансы даже не узнать о происходящем, потому что по внешним признакам океан более менее нормальный. И даже то, что происходило с выбросом животных – такое бывает после шторма, который называется глубинным. Мы и раньше находили на берегу в том числе и нерп, но то, чего я никогда в жизни не видел – морские ежи были голые. У них полностью отвалились иголки. Такого я никогда не встречал», – сказал Лещев.

Того же мнения придерживается и делающая свои первые шаги в серфинге Наталья Данилина, по утверждению которой многие до сих пор не осознают масштаба бедствия.

«Во время шторма в любом случае на берег выбрасывает каких-то животных – слабых или больных. Но это никогда не происходит в таких количествах. Бухты были буквально усеяны: это было очень большое количество морских ежей, морских звезд, рыб, осьминогов. К слову, местные жители говорили, что осьминоги обычно не встречаются на берегу после шторма, потому что является достаточно глубоководным животным, а тут они есть, и в больших количествах», – отметила Наталья.

Причем, как оказалось, у экологической катастрофы на Камчатке, как у айсберга, есть видимая верхушка и огромная «подводная» часть, о которой известно далеко не всем. По словам камчатского дайвера Виталия Шикора, под водой мертвых морских животных еще больше.

«Когда я погрузился в воду, я был, честно говоря, шокирован. Я не поверил в то, что я увидел: место, куда я постоянно погружался, в котором всегда было очень красиво и была прозрачная вода, превратилось в место с непонятным цветом воды и усеянным мертвыми морскими животными дном», – поделился Виталий Шикора.

Указывают серферы и на странное поведение крупных морских животных, которые, как показалось им, буквально боялись погружаться в воду, а потому просто плавали на поверхности. Наконец, столкнулись с опасными веществами, которые, вероятнее всего, попали в воду, и сами спортсмены.

«Мы видели животных в воде – ларги и нерпы – которые вели себя нетипично: они не ныряли под воду долгое время, а просто гребли вдоль берега. Когда ты долго контактируешь с такими животными, а они всегда с нами во время серфинга, то начинаешь их понимать: было видно, как им плохо, было видно, что под водой им еще хуже. Кстати, мы сидели в это время в воде, я был без перчаток, и в какой-то момент я понял, у меня сильно щиплет руки. Я очень долго отмывал их. Сейчас мы боимся за свое здоровье», – заявил серфер Антон Морозов.

«Какой бы мощный шторм ни был, пена всегда после него белая. В этот раз она была зелено-желтого отвратительного оттенка. После этого как раз пришли результаты первичного анализа воды, и стало ясно, что там содержание нефти превышает норму в четыре раза, были и другие превышения нормы. Вот тогда и стали понятны причины рези и пелены в глазах, частичной потери зрения. Стало понятно, что пора бить тревогу», – рассказали серферы Дмитрий Ильясов и Майя Рудик.

О том, что послужило причиной происходящего на Камчатке, общественность, похоже, узнает только в том случае, если не ослабит давление и продолжит контролировать ситуацию. Проблема усугублена еще и тем, что власти региона, очевидно, пытаются уклоняться от своих прямых обязанностей и проведения открытого полноценного расследования после этого инцидента. Экологи тем временем утверждают, что масштаб причиненного местной фауне ущерба и сама ситуация в большей степени напоминают попадание в воду какого-то сильнодействующего токсина, который отравил практически все вокруг.

«Из млекопитающих на берег выкинуло несколько тюленей. Все остальные животные в основном являются представителями донных беспозвоночных животных: морские ежи, морские звезды, большое количество моллюсков. Их действительно очень много. Это, однозначно, ненормально. Работники Камчатского заповедника уже дали свою оценку: порядка 95% донной фауны было уничтожено. Можно утверждать, что имеет место быть какой-то токсин, какое-то отравление. Теперь необходимо узнать, какой оно природы. Превышение концентрации нефтепродуктов в четыре раза, как было объявлено ранее, никогда не привело бы к таким последствиям и не уничтожило почти всю донную фауну», – рассказала в беседе с журналисткой специалист по морским млекопитающим, врач-ветеринар Ирина Суворова.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

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