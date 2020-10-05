Минприроды РФ: в пробах воды с Камчатки нет превышения норм химикатов

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым ситуацию на Камчатке.

Как сообщается на сайте ведомства, в обсуждении, которое прошло в формате видеосвязи, также участвовали представители Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и другие специалисты.

«Пробы изучены на наличие хлоридов, фосфат-ионов, железа и нефтепродуктов – и никаких превышений этих элементов не выявлено», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что расширенный анализ будет готов 8 октября.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов рассказал, что пробы, прибывшие в Москву, будут изучены на присутствие токсинов природного происхождения. Он отметил, что в районе Камчатки наблюдается самый высокий показатель уровня опасных веществ, которые производят водоросли.

Напомним, ранее серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае и пожаловались на опухшие глаза и раздражение кожи. На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были найдены мертвые морские животные. Минприроды Камчатского края обнаружило в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два. В регионе ведутся проверки, возбуждено административное дело.

Власти рассматривают в качестве причин произошедшего техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность, пишет «РИА Новости».