Причиной ожогов у людей и гибели рыбы в Авачинском заливе стали нефтепродукты

Минприроды Камчатского края обнародовало результаты исследования проб воды с Халактрыского пляжа. Как пишет Znak.com, специалисты выявили превышение сожерания нефтяных углеводородов в 3,6 раза. Кроме того, показатели фенолов превышают ПДК в 2,5 раза.

Лаборанты подтвердили, что в воде выявлено вещество, похожее на техническое масло, содержащее компоненты нефти.

Ранее жители региона жаловались на ожоги кожи после контакта с водой на данном участке. На берег выбросились тысячи водных обитателей, включая осьминогов.

Пробы воды также собраны в Малой и Большой Лагерной бухтах. Результаты их исследования будут доступны 5 октября.