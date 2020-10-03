На Камчатке жители жалуются на раздражение от воды, а рыба выбрасывается на берег

Минприроды Камчатского края опубликовало в соцсетях виды чистого Халактырского пляжа. Таким образом в ведомстве попытались разубедить общественность в том, что на территории водоема есть проблемы с разливом химических средств.

Ранее врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков прокомментировал фотографии местных жителей, где видно, что побережье усеяно мертвыми крабами, морскими ежами, рыбой, осьминогами и другими водными обитателями.

«Может быть, выброс морских животных был в результате шторма, но массовый характер говорит о том, что это связано с химическим загрязнением», — приводит слова Кумарькова «РИА Новости».

Также врио министра отметил, что местные жители недавно жаловались на раздражение кожи и глаз при контакте с водой. Именно серферы первыми заметили, что с водой в регионе что-то не так.

«Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый»», — цитирует телеграм-канал Baza запись министерства с Халактырского пляжа. Но тут же отмечается, что, судя по полосам на песке, пляж перед съемками хорошо очистили.