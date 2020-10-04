Генпрокуратура, СК и Росрыбаловство проверяют отравление воды на Камчатке

Региональное отделение Федерального агентства по рыболовству возбудило административное дело из-за загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке.

«Сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов», — передает ТАСС заявление пресс-службы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Генпрокуратура РФ в своем Telegram-канале также заявила, что держит на контроле проводимые в регионе проверки. На место выехали представители ведомства: «Проверка продолжается, как уже сообщалось, будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства и законодательства об охране вод», — говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба Следственного комитета заявила, что под личный контроль дело взял и глава СК Александр Бастрыкин. Следователи также проводят собственную проверку на основании данных СМИ и намерены принять решение о возбуждении дела после получения экспертных заключений.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов также прибыл на место событий и пообещал уволить всех региональных чиновников, которые пытались скрыть загрязнение. Он также заявил, что будет ходатайствовать об увольнении причастных чиновников федеральных ведомств.