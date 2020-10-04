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04 октября, воскресенье

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[10:58]"Уважаемый Шарман Шарипович": Путин забыл имя главы Киргизии. Там сегодня выборы
[10:23]Ковид Трампа, губернатор о загрязнении воды, ураган во Франции. Главное к 4 октября
[09:33]Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация "несколько стабилизировалась"

03 октября, суббота

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[17:13]Заболевший коронавирусом Порошенко госпитализирован вместе с дочерью
[16:33]Россияне чаще всего рассматривают вид на жительство в Испании
[15:28]МИД ФРГ не допустил российских дипломатов до Навального
[14:42]Больницы и полиция начнут совместно работать с потерявшими память
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[12:55]Российских сирот смогут отдавать на усыновление в Израиль
[12:29]Причиной ожогов у людей и гибели рыбы в Авачинском заливе стали нефтепродукты
[11:55]На Камчатке жители жалуются на раздражение от воды, а рыба выбрасывается на берег
[11:26]Погибшие солдаты в Нагорном Карабахе остаются на территории конфликта
[10:29]В Амурской области задержан мужчина, стрелявший из пневматики по школьникам
[09:52]Дело Славиной, подлог у Ефремова и госпитализация Трампа. Новости к утру 3 октября

02 октября, пятница

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[17:08]С сайта госуслуг убрали запрос на замену паспорта в связи со сменой пола
[16:34]Кадыров "подарил идею" Навальному об альтернативном заказчике отравления
[16:21]Экологи выступили против создания на территории зеленых зон Москвы микро-ООПТ
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[15:55]SMS-рассылка от МВД Беларуси испугала сторонников Лукашенко и превратилась в мем
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Ковид Трампа, губернатор о загрязнении воды, ураган во Франции. Главное к 4 октября

Политика
10:23, 04 октября 2020

Ковид Трампа, губернатор о загрязнении воды, ураган во Франции. Главное к 4 октября
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что 2 октября состояние здоровья Дональда Трампа вызывало опасения: «У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови сильно упал. Вчера мы были очень обеспокоены», — сказал он Fox News. Ранее о тревожности состояния президента США, заразившегося коронавирусом, говорили источники СМИ. Сейчас состояние Трампа нормализовалось, отметил Медоуз.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал уволить всех сотрудников региональных ведомств, которые скрывали истинное положение дел с загрязнением воды в акватории Авачинского залива, где начали находить мертвых животных, а у людей обнаружили ожоги

«Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», 

— сказал он в своем Instagram. Глава региона поблагодарил всех, кто рассказывает об экологической обстановке и сообщил, что первые результаты проб будут известны уже сегодня, 4 октября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter о захвате восьми сел в Нагорном Карабахе и сообщил, что у одного из них руководство страны решило изменить название с Мадагиза на Суговушан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает введения в Карабах российских миротворцев: «Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — приводит его слова ТАСС.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — прокомментировал предложение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РБК (цитата по МК).

Ураган «Алекс» вызвал крупные затопления в южных регионах Франции и на севере Италии, пишет Deutsche Welle

«Мы столкнулись с бедой, подобной которой я еще не переживал в департаменте Приморские Альпы», 

— говорит мэр Ниццы Кристиан Эстрози. За 10 часов в регионе выпала годичная норма осадков. Целые деревни оказались затоплены. Во Франции без вести пропали восемь человек, в Италии — десятки, а двое скончались. Без электричества остались десятки тысяч домов. Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования всем, кто пострадал и заявил: «Вместе мы выдержим эту проверку на прочность». К 7 октября в регионе будет объявлен режим ЧП.

Теги: #Песков #Нагорный Карабах #Армения #Трамп #Италия #Губернаторы #Франция #Экология #Азербайджан

Рубрика: Политика

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