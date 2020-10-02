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Люди "сошли с ума": СМИ рассказали, в каких объемах скупается "лекарство от COVID-19" за 12 тысяч

Общество
12:19, 02 октября 2020

Люди "сошли с ума": СМИ рассказали, в каких объемах скупается "лекарство от COVID-19" за 12 тысяч
скриншот Youtube
скриншот Youtube

В сентябре российское информационное пространство оказалось забито сообщениями о появлении в продаже нового «лекарства от коронавируса» российской разработки. Тогда же стало известно, что препарат под названием «Арепливир» вызвал нешуточный ажиотаж и первые его партии, едва появившись в аптеках страны, были сметены покупателями с полок за считанные часы. И это при весьма внушительной цене в 12 тысяч рублей за упаковку, которую продавцы в отдельных случаях могли и повысить на свое усмотрение.

Между тем, в экспертной среде зреет все большая тревога по поводу слишком высокого интереса россиян к новому лекарственному препарату. Тем более, что ряд отраслевых специалистов неоднократно обращали внимание граждан на серьезный перечень ограничений, противопоказаний и даже побочных эффектов, характерных для препарата. Сообщалось даже, что «Фавипиравир» – японская разработка с одноименным действующим веществом, которая и лежит в основе нашумевшего российского лекарства, не рекомендована к употреблению у себя же на родине – в Японии. Да и в целом медики с настороженностью воспринимают перспективы повсеместного применения новинки, о чем ярко свидетельствует расследование, которое провел российский журналист Алексей Пивоваров. 

Как бы там ни было, но популярность препарата ширится изо дня в день, а многие из наших соотечественников, склонных к панике по любому поводу, не просто формируют ажиотажный спрос, а закупают его оптовыми партиями, несмотря на высокий ценник. К примеру, Youtube-канал «Редакция» провел эксперимент и даже сумел пообщаться с работниками торговых точек аптечных сетей, которые торгуют новым препаратом. Как выяснили журналисты, ажиотаж – слишком мягкое слово для описания ситуации. В одной из аптек им рассказали, что люди могут брать сразу по 100 упаковок препарата.

Журналист: Мне сказали, что у вас тут лекарства продаются от коронавируса новые?

Аптека: Да, продаются. Вы оставляли предоплату?

Ж: Нет, не оставляла. Мне сказали, что здесь у вас поставки, сюда привозят к вам какое-то количество.

А: У нас все разобрали практически, если только сидеть ждать, если еще что-то останется. «Коронавир» у нас будет, будет и «Арепливир». Но нам сейчас нужно все пробить, если хотите, подождите. Но вот перед вами мужчина уже стоит, ждет. 

Ж: Сколько упаковок, если не секрет, у вас берут сразу?

А: По 100 упаковок люди сразу берут.

Авторам удалось даже поговорить с директором компании «Промомед», производящей «Арепливир», Андреем Младенцевым, который заверил: компания старается сдержать цены на разработку.

«Мы не знаем спроса, потому что препарат применяется впервые. Если препарат будет продаваться во все больших и больших объемах, то это приведет к снижению цены. Мы исходили не из прибыли. Наоборот – мы хотели ограничить цену в рознице, потому что, когда аптеки делали предзаказы, цена у них была более 18 тысяч. Для нас такая цена неприемлема, потому что мы отдаем препарат гораздо дешевле», – заявил Андрей Младенцев.

Как относиться к подобным заявлениям, каждый будет решать сам, однако профессор ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов дал довольно емкий комментарий по этому поводу, отметив, что нет смысла доверять тому, кто является основным получателем выгоды от продажи того или иного продукта.

«Последнее, чему надо верить, это заявлениям производителей о размере их прибыли», – отметил Власов.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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