Гены неандертальцев повышают риск тяжелой формы COVID-19

Удивительная новость пришла из Берлина. Местные ученые заявили, что унаследованные некоторыми людьми от предков неандертальцев гены могут увеличить вероятность заражения тяжелыми формами COVID-19. В исследовании европейских ученых, опубликованном в среду журналом Nature, выявлен целый кластер генов, связанных с более высоким риском госпитализации и дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Исследователи Хьюго Зеберг и Сванте Паабо определили, что гены принадлежат к группе или гаплотипу, который, вероятно, произошел от неандертальцев. Гаплотип встречается примерно у 16% населения Европы и у половины населения Южной Азии, в то время как в Африке и Восточной Азии он отсутствует. Это особенно заметно у людей бангладешского происхождения.

Напомним, что неандертальцы не вымерли полностью, а смогли частично ассимилироваться с нынешним человечеством, полностью исчезнув как вид 40 тысяч лет назад. Неандертальцы населяли Европу и среднюю Азию. И хотя прямых представителей этого рода уже не осталось, считается, что многие из нас являются носителями их генов.