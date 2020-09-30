Осталось перекрасить Кремль и вынести Ленина: Садальский высмеял ребрендинг "Сбербанка"

Известный российский актер Станислав Садальский в последние годы радует поклонников не только своим незаурядным талантом, но еще и критическим отношением к целому ряду процессов, с которыми многие из нас сталкиваются едва ли не каждый день. И если прежде многие ценили мнение артиста именно из-за того, что он мог поделиться малоизвестными фактами из жизни многих российских звезд, а также озвучить в публичном пространстве то, о чем многие стеснялись, не хотели или даже боялись говорить, то в последнее время Станислав Юрьевич выступает в роли эдакого эксперта по всем вопросам.

Впрочем, если человек талантлив во всем и каждое дело, за которое он берется, получается у него заметно лучше, чем даже у тех, кого он порой решается раскритиковать, то, как говорится, почему бы и нет. В конце концов, в свободной стране живем, да и мнений, как известно, мало не бывает. Бывает мало логики в действиях некоторых высокопоставленных чиновников и глав крупных государственных компаний. К слову, именно на это в своем Youtube-канале недавно указал Садальский, комментируя затеянный крупнейшим госбанком страны ребрендинг. И пока в социальных сетях продолжают отпускать шуточки в адрес «Сбербанка», спешно перекрасившегося в «Сбер» и пытающегося примерить на себя роль многоотраслевой корпорации, актер с характерной для него прямотой утверждает, что «Сбер утонет».