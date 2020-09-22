Садальский: 12 тысяч за лекарство от ковида – позор для власти. Бедные пусть умрут?

Актер, экс-ведущий программы «Таблетка» на «Первом канале» возмущен высокой ценой на Арепливир и не верит в его эффективность.

21 сентября в российских аптеках появилось лекарство, способное, как утверждают производители, вылечить коронавирус. Стоимость препарата Арепливир – 12 320 рублей за 40 таблеток по 200 мг. По словам разработчиков, это совсем не высокая цена для лекарства, способного спасти человеческую жизнь. Однако не все верят в эффективность этого чудо-изобретения. И немногим оно по карману.

Своим негодованием в связи с ценой на Арепливир и сомнением в его свойствах с Sobesednik.ru поделился актер, экс-ведущий медицинской программы «Таблетка» на «Первом канале» Станислав Садальский.

– В нашей стране, где прожиточный минимум составляет в среднем 11 тысяч рублей в месяц, продавать лекарство от коронавируса за такую цену неприлично, недостойно и вредительски, – говорит 69-летний Садальский. – Это позор для нынешней власти! Над бедными людьми будто бы насмехаются: «Вот мы – богатые, можем вылечиться». А вы, бедные, как сказала Малышева, от этого коронавируса – «чуда чудного», «дива дивного», мол, умирайте!

Артист признался Sobesednik.ru, что не верит в эффективность препарата. По мнению Садальского, выпуск Арепливира в свободную продажу – чей-то продуманный бизнес-план. При этом Станислав признает: этот план скорее всего обречен на успех из-за банальной людской доверчивости.

– Старики ведь верят во всю ту пургу, что несут по телевидению, они просто так воспитаны, – считает актер. – Поэтому они будут последние, гробовые деньги отдавать за лекарство, которое якобы может вылечить их от коронавируса. Жалко их!

Боюсь, вся эта затея может закончиться тем, что известные нам люди просто откроют новые офшорные счета на Кипре, в Англии, в Европе. Я считаю, что за это дело должен взяться Следственный комитет, прокуратура. Что такое Арепливир, почему он так легко попал в аптеки, несмотря на сомнения специалистов в его эффективности, на каком основании назначена бешеная цена, – большой вопрос. Не афера ли это?