"Необразованная дура": Садальский рассказал, как взял "чудовищно одетую Канделаки с усами" под свое крыло

Известный российский актер Стас Садальский в последние годы активно ведет социальные сети и делится со своими подписчиками малоизвестными фактами из жизни многих отечественных знаменитостей. Благодаря этому артист прослыл как один из самых больших инсайдеров, обладающих целым массивом довольно интересной информации. Хотя в действительности Садальский лишь делится с широкой публикой своими наблюдениями и опытом, которые накопил за годы общения с коллегами по актерскому цеху, музыкантами, певцами, телеведущими и другими публичными личностями.

К примеру, не так давно артист позволил себе ряд нелестных высказываний в адрес известной российской журналистки, телеведущей и генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки. По словам Садальского, значимость Канделаки как руководителя целого канала сильно преувеличена, поскольку сама она, подчеркивает артист, является «глупой, необразованной женщиной». Кроме того, актер утверждает, что всем, что у нее есть сегодня, Тина Канделаки обязана именно ему. Такое заявление он сделал во время прямого эфира на страничке Елены Ханги в социальной сети Instagram.

«Канделаки – просто необразованная дура. Начитанная, но дура. И то, что она является руководителем целого канала, ничего не значит: все мы знаем, как она его получила, но это уже ее личное дело.

Она очень глупая женщина. Все, что у нее есть в жизни, она получила благодаря мне: я ее взял под свое крыло еще тогда, когда она была на радио – у нее тогда росли усы, она была чудовищно одета. На телевидение ее устроил я, всеми связями она обязана мне, в конце концов, благодаря мне она познакомилась с мужем.

Другое дело, что все забывается… С умом у Тины Канделаки большая напряженка. Продвигаться ей в большей степени помогает ее хитрость. Справедливости ради стоит отметить, что хитрость – это тоже некая разновидность ума», – заявил Станислав Садальский.