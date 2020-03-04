Садальский поддержал Емельяненко: "Дура – точное имя Канделаки!"

Актер Станислав Садальский встал на сторону Александра Емельяненко, поругавшегося с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Станислав Садальский // фото: Натальи Логиновой

Настоящий скандал разгорелся в интернете между Тиной Канделаки и Александром Емельяненко после совсем безобидной на первый взгляд фразы. Канделаки выразила надежду, что Рамзан Кадыров, под крылом которого сейчас тренируется Емельяненко, сможет «перевоспитать» бойца смешанных единоборств, известного своими выходками. Она также предположила, что власти Чеченской республики помогают Александру строить не только карьеру, но и в целом дальнейшую жизнь. Генеральный продюсер «Матч ТВ» отметила: каждый раз, когда боец нуждается в какой-либо помощи, он получает ее в Грозном.

В ответ спортсмен заявил, что был лучшего мнения о Канделаки. «Дура… Полная дура», – сделал вывод Александр.

– Он не обозвал ее дурой, а скорее просто назвал ее точное имя, – со смехом высказал свое мнение о конфликте двух звезд актер Станислав Садальский. – Конечно, я с ним согласен. Вся жизнь Канделаки доказывает это. Вот посмотрите в словаре значение слова «дурак»: по-моему, все, что там написано, относится к Канделаки. Безусловно, она талантливая и начитанная, но ее беда в том, что она не имеет своего личного мнения. Понахваталась каких-то верхушек – и все!