Ленин, подвинься! Главный скульптор РФ предложил открыть в Мавзолее музей

Автор памятника князю Владимиру, скульптор Салават Щербаков поделился с Sobesednik.ru своим видением «реиспользования» Мавзолея.

Напомним, на днях из-за идеи «реиспользования» Мавзолея, которую вынес на рассмотрение Союз архитекторов России, разгорелся настоящий скандал.

– Сам Мавзолей необходимо сохранять, – уверен Салават Щербаков, которого называют главным скульптором России (раньше этот негласный титул принадлежал Зурабу Церетели).

Даже если тело Ленина рано или поздно обретет покой, в этом же помещении может возникнуть музей истории эпохи, той самой величественной советской истории. Это может стать даже частью Исторического музея, который расположен рядом, в нескольких метрах. Потенциально этот объект может стать таким же символом, как Собор Василия Блаженного для своего времени, – считает скульптор.

После острой дискуссии вокруг инициативы, объявленной Союзом архитекторов России, конкурс был отменен.

– Эти идеи уже ходили и раньше. Конкурс архитекторов я бы назвал обкаткой вариантов, – говорит Салават Щербаков. – Возможно, сейчас возник вопрос о том, как бы вернуть историческую Красную площадь и при этом избежать конфликтов, проявив уважение к людям и их привычкам.

Говоря с культурной точки зрения, Мавзолей – это памятник времени. Свидетель времени.

Кроме всего прочего, это ещё и памятник Алексею Щусеву (один из создателей Мавзолея. – Прим. Sobesednik.ru), который строил храмы, Казанский вокзал – то, что мы сейчас называем гордостью архитектурной школы. Такое надо сохранять. У нас ведь есть и языческие памятники, есть курганы, несмотря на то, что мы православная страна, – сказал Щербаков.