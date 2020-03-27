Скульптор Салават Щербаков: Новый памятник Жукову — это памятник Сталину

Известный скульптор Салават Щербаков, автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказал Sobesednik.ru, что установку нового памятника Георгию Жукову возле Исторического музея лоббировали еще с 2014 года некие «военно-патриотические круги».

На прошлой неделе сплошной поток новостей о коронавирусе разбавила детективная история с заменой памятника Георгию Жукову.

После установки новой версии монумента рабочие распилили болгаркой старый прямо у здания Исторического музея. Через сутки с постамента исчез и новый памятник.

Из официальных источников поступает противоречивая информация. Например, в Мосгорнаследии рассказали, что демонтаж памятника осуществили в рамках его реставрации.

– Я думаю, все всё понимают. Конечно, никакой реставрации не идет. Нельзя было памятник разрушать. Просто, видимо, не удалось демонтировать. Так варварски поступать было неправильно. Я видел этот памятник уже после разрушения, там каркас мощнейший. Надеюсь, удастся в итоге его восстановить, – делится с нами Салават Щербаков.

По словам скульптора, запутанность в истории с памятником Жукову произошла из-за того, что все стороны, участвовавшие в установке нового монумента — скульпторы, инициаторы-лоббисты и власть – действовали несогласованно.

– Я видел этот памятник (новый. – Ред.) в одной большой мастерской ещё в 2014 году. Инициативная группа из военно-патриотических кругов хотела установить его ещё к прошлому юбилею Победы — 70-летнему. Было решение Мосгордумы — отказать. Но продавили...

По словам Салавата Щербакова, инициаторов замены не устраивал предыдущий памятник, который они считали неудачным. Первый памятник Жукову у Исторического музея часто подвергался критике, например, из-за нереалистичной фигуры коня, который идет под маршалом на прямых копытах. В новой версии конь выглядит более боевито.

– Вячеслав Клыков, автор первого памятника, очень большой скульптор. И лично я считаю, что эта работа имеет много достоинств чисто художественных. У него была мысль сочетать академическую традицию русской скульптуры и стиль иконы. Георгий — это же особое, победоносное имя. Новый памятник реалистичнее. Но реалистичность — это ведь очень просто.

Ещё один момент. Новый Жуков — военачальник, который победил главное зло на земле, маршал Победы, и он отдает честь. Кому? Тут, видимо, мыслилось присутствие главнокомандующего. Ведь первым Жуков может приветствовать только старшего по званию. В каком-то смысле это памятник Сталину, который нельзя просто так взять и установить...

Полную версию материала о замене памятника Жукову читайте в свежем номере «Собеседника», который выйдет на следующей неделе по плану, вопреки мировой пандемии.