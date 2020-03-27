Скульптор Салават Щербаков: Новый памятник Жукову — это памятник Сталину

Фото: Depositphotos

Кто-то пашет, кто-то пляшет. Юрист разъяснил, как оплатят нерабочую неделю обоим
Global Look Press

Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы
Елена Малышева / фото: скриншот с Youtube

Елена Малышева объяснила, как спасти наличные деньги от коронавируса
Фото в статье: Global Look Press

Юрий Первый: листаем фотоальбом четы Гагариных
Бадаевский завод // Фото в статье: Агентство "Москва", соцсети

Историческая Москва: Сохранять нельзя сносить
Кадр из фильма "Керосин" // Фото в статье: скриншот с YouTube

"Керосин": социальная сказка о тяготах и радостях забытого поколения
Global Look Press

Потапенко: Неделя отдыха – вещь хорошая. А кто ее оплатит? Умирающий бизнес?
Global Look Press

На заболевшей Грете Тунберг пиарятся российские "зеленые"
Светлана Хоркина // Global Look Press

"Мы шли на золото": Латынина отчитала Хоркину, назвавшую перенос Игр карой миру
Фото: Depositphotos

Строители бункеров разочаровали богачей: убежища не спасут их от коронавируса
Фото: Depositphotos

Экономист о кризисе: Правительству надо срочно спасать малый бизнес
Фото: Depositphotos

Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
В центре внимания
Фото в материале: личный архив Натальи Фединой
Геноцид по-нижегородски: семья с редким генетическим недугом борется с властями
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
ФСИН, надень маску! Арашуков заявил: арестантов СИЗО не защищают от коронавируса

Новости дня

27 марта, пятница

[12:17]Два десятка нарушителей карантина в Петербурге отправили в пансионат "Заря"
[11:36]Земских учителей и врачей на севере освободят от НДФЛ при единоразовых выплатах
[11:21]Число зараженных в России перевалило за тысячу: у 1036 подтвержден коронавирус
[10:46]Состояние Льва Лещенко, у которого подтвердили COVID-19, стабилизировалось
[10:17]В Магнитогорске задержан родственник погибших при взрыве в жилом доме
[09:30]Взрыв в Магнитогорске и ожидания по COVID из Коммунарки. Главное к утру 27 марта
[07:46]Военные протестировали дроны, предназначенные для контроля за карантином
[00:38]Минюст США обвинил президента Мадуро в нарко-терроризме. За него обещано $15 млн

26 марта, четверг

[19:45]Отдыхавший на Кубе 45-летний россиянин скончался после заражения коронавирусом
[17:47]Baza: Полицейским в Москве запретили покидать город и выключать телефоны
[17:10]"Левада": 48% россиян не верят в эпидемию, а 59% данным о ней
[16:16]"Медуза": один из служащих аппарата правительства заразился коронавирусом
[16:15]ФСИН заверила в отсутствии зараженных COVID-19 в исправительных учреждениях
[15:55]Путин: Коронавирус лишь подтверждает необходимость поправок в Конституцию
[15:20]СМИ: двухстороннюю пневмонию у Льва Лещенко вызвал коронавирус
[15:03]По делу об убийстве семейной пары на рынке Калининграда привлекли полицейского
[14:54]Readovka.ru могут заблокировать из-за одной статьи про депутата Госдумы Саблина
[14:24]Путин признал "обрушение рынка нефти", пояснив, что экономика "ложится"
[13:56]Песков заявил, что в РФ нет эпидемии, но призвал готовиться к худшему сценарию
[13:49]В Петербурге устроили бесплатную выдачу антисептика – рядом выстроилась толпа
[13:24]Эксперт: слушать видеолекцию более 15 минут никто не будет, их нужно сокращать
[13:12]В Кемеровской области спасли застрявшую в ограждении детского сада косулю
[12:56]Ежегодное отключение воды в России не отменят, но могут сократить
[12:26]Мишустин намерен штрафовать россиян за "легкомыслие"
[12:13]Трегулова призвала сотрудников Третьяковки заняться написанием книг
[12:02]СК собрал группу для поиска фейков и непроверенных данных о коронавирусе
[11:24]Собянин и мэр Сочи призвали жителей других регионов сидеть в своих городах
[10:54]Московский зоопарк будет транслировать кормление зверей в рабочие дни
[10:48]Навальный счел поддельным больного, говорившего с Путиным в Коммунарке
[10:26]Таксистов, лишившихся работы из-за пандемии COVID-19, пригласили в Мосгортранс
[10:00]На МЦК произошел сбой из-за инцидента с пассажиром на станции "Угрешская"
[09:32]Кабмин запретил все регулярные и чартерные рейсы по международным направлениям
[08:59]Вывод войск Франции из Ирака и Лев Лещенко в реанимации: главное к утру 26 марта
[08:26]В Москве ожидается солнечная погода и до 13 градусов тепла
[07:52]В Магадане идет проверка после нападения собаки на шестилетнюю девочку
[07:27]Отпуск за рубежом в ближайшие месяцы планируют около 3% россиян

25 марта, среда

[20:54]В четверг озвучат новые ограничения в Москве в связи с эпидемией COVID-19
[19:43]Пациенты в возрасте 73 и 88 лет скончались в Москве от пневмонии при COVID-19
[17:52]Ученые: лекарства против коронавируса быстро не появятся
[17:41]КС согласился с мнением кандидатов в депутаты в Мосгордуму, но выборы не отменил

Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов

Скульптор Салават Щербаков: Новый памятник Жукову — это памятник Сталину

Политика
08:36, 27 марта 2020

Фото в статье: Агентство «Москва»
Фото в статье: Агентство «Москва»

Известный скульптор Салават Щербаков, автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, рассказал Sobesednik.ru, что установку нового памятника Георгию Жукову возле Исторического музея лоббировали еще с 2014 года некие «военно-патриотические круги».

На прошлой неделе сплошной поток новостей о коронавирусе разбавила детективная история с заменой памятника Георгию Жукову.

После установки новой версии монумента рабочие распилили болгаркой старый прямо у здания Исторического музея. Через сутки с постамента исчез и новый памятник.

Из официальных источников поступает противоречивая информация. Например, в Мосгорнаследии рассказали, что демонтаж памятника осуществили в рамках его реставрации.

Я думаю, все всё понимают. Конечно, никакой реставрации не идет. Нельзя было памятник разрушать. Просто, видимо, не удалось демонтировать. Так варварски поступать было неправильно. Я видел этот памятник уже после разрушения, там каркас мощнейший. Надеюсь, удастся в итоге его восстановить, – делится с нами Салават Щербаков.

По словам скульптора, запутанность в истории с памятником Жукову произошла из-за того, что все стороны, участвовавшие в установке нового монумента — скульпторы, инициаторы-лоббисты и власть – действовали несогласованно.

Я видел этот памятник (новый. – Ред.) в одной большой мастерской ещё в 2014 году. Инициативная группа из военно-патриотических кругов хотела установить его ещё к прошлому юбилею Победы — 70-летнему. Было решение Мосгордумы — отказать. Но продавили...

По словам Салавата Щербакова, инициаторов замены не устраивал предыдущий памятник, который они считали неудачным. Первый памятник Жукову у Исторического музея часто подвергался критике, например, из-за нереалистичной фигуры коня, который идет под маршалом на прямых копытах. В новой версии конь выглядит более боевито.

– Вячеслав Клыков, автор первого памятника, очень большой скульптор. И лично я считаю, что эта работа имеет много достоинств чисто художественных. У него была мысль сочетать академическую традицию русской скульптуры и стиль иконы. Георгий — это же особое, победоносное имя. Новый памятник реалистичнее. Но реалистичность — это ведь очень просто.

Ещё один момент. Новый Жуков — военачальник, который победил главное зло на земле, маршал Победы, и он отдает честь. Кому? Тут, видимо, мыслилось присутствие главнокомандующего. Ведь первым Жуков может приветствовать только старшего по званию. В каком-то смысле это памятник Сталину, который нельзя просто так взять и установить...

Полную версию материала о замене памятника Жукову читайте в свежем номере «Собеседника», который выйдет на следующей неделе по плану, вопреки мировой пандемии.

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:
Фото в статье: Агентство «Москва»

Политика

Скульптор Салават Щербаков: Новый памятник Жукову — это памятник Сталину

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Политика

Минюст США обвинил президента Мадуро в нарко-терроризме. За него обещано $15 млн

Читать далее >

Валентина Матвиенко / фото: Global Look Press

Политика

Матвиенко отправила Нарусову домой, а Лысаков сам уехал на дачу

Читать далее >

Политика
"Топор" на службе Елены Батуриной. Рейдерские технологии 90-х и бывшая "первая леди" Москвы
Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию
Оппозиционер Вишневский назвал депутатство Шнурова спецоперацией Кириенко
Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина
Общество
Опрос: Чего вы больше боитесь – вируса или кризиса?
Озвучены новые предсказания Ванги: спасение от коронавируса придет из России
Всё, приехали: эксперт допустил отмену поездок внутри России из-за коронавируса
Третьяк не пропустит. Через границу
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Хорошо ли, когда отдельные коррупционеры становятся жертвами межвидовой борьбы? Хуже, чем в идеальном мире, но лучше, если бы такой борьбы не было. На идее, что органы власти должны грызться друг с другом, построены более демократичные, чем наш, режимы

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Пока Россию не накрыло, это больше напоминает анекдот про пожар в гостинице: «Воды! Воды!» – «А в 13-й номер шампанского!» Если ставка на каникулы не сработает, Россия проиграет дважды: и в экономическом, и в эпидемиологическом смысле

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Тут на днях в среднеклассовом торговом центре к автору подошел синеватый представитель среднего класса и виновато попросил мелочи. Видимо, принял автора за аристократическую прослойку, поскольку он может позволить себе банку кофе в «Фикс-прайсе»

Культура и ТВ
Умерла Инна Макарова – последняя комсомолка "Молодой гвардии"
Скандал во МХАТ: Домогаров ушел, узнав, что получает меньше Высоцкой
Культура ушла в онлайн. Как долго музеи и кинозалы смогут быть виртуальными?
"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь
Первая жертва самоизоляции: Анфиса Чехова призвала россиян ковырять в носу
"Станет видно, кто есть кто": знаменитости о личном опыте карантина
Сабина Пантус: Сначала думала отказаться от "На самом деле"

Здоровье
Стало понятно, как реагируют на антибиотики пары бактерий
Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Ученые: реальная смертность от коронавируса была завышена в три раза
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Cherokee TrailHawk – авторевью в условиях российской зимы
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Недвижимость
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Алексей Гордеев // Фото: Global Look Press
Семейный хозяйственник: как будущий лидер "Единой России" бизнес родных лоббировал
Сергей Лукьяненко // Фото: Global Look Press
Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис
Фото: Global Look Press
А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС
Global Look Press
Радзиховский: Выступление Путина – банальный популизм и возмутительное безумство
Фото: Global Look Press
Ключик к сердцу каждого. К рекламе поправок в Конституцию подключили таргетинг
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Фото: Instagram
Виктория Боня высмеяла людей, которые боятся коронавируса
Яна Рудковская, Белла Потемкина / фото в статье: Instagram
Яна Рудковская готова порвать Беллу Потемкину: кто у кого маски украл?
Global Look Press
Шукшина отругала Патриарха Кирилла и поблагодарила Бога за эпидемию коронавируса
Фото: Global Look Press
Ребенок Петросяна мешает Дубовицкой работать над новой программой
Любовь Успенская / фото: Instagram
Успенская заявила о разрыве отношений с дочерью, решившей сменить имя
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Свежий номер
^