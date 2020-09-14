Конкурс по "ре-использованию" мавзолея отменен из-за негативной реакции общества

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Об этом сообщил президент союза Николай Шумаков, передает «РИА Новости». По его словам, причиной такого решения стал негативный общественный резонанс, который возник после объявления о конкурсе.

«Когда начинают искажать информацию, говорить, что я хочу снести мавзолей и тому подобное, – это уже переходит всякие границы. Пока повременим, посмотрим, жизнь покажет», – сказал Шумаков. Глава организации подчеркнул, что проект не носил политической подоплеки.

Информация о конкурсе появилась 12 сентября, его главной идеей было заявлено «создание банка творческих идей по ре-использованию мавзолея».