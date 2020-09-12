Музей в мавзолее и сокамерники Ефремова. Новости к утру 12 сентября

Вечером 11 сентября в Архангельске сотрудники ППС задержали защитницу Шиеса, юристку Оксану Владыку. При задержании к ней применили силу из-за сопротивления, после чего также составили протокол о неповиновении полицейскому, пишет «Новая газета».

Оксану Владыку обвиняют в незаконном изготовлении агитационных материалов. Ранее в ее офисе пытались провести обыск, но оказалось, что в помещении ремонт и оно пустует.

Вблизи российских островов в Восточно-Сибирском море прошли учения бомбардировщиков США. Три военных самолета пролетели вблизи восточных точек Европейского командования ВС США, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Позже экипаж осуществил посадку на авиабазе в Аляске.

Учебная операция длилась 14 часов и проходила недалеко от острова Врангеля и Новосибирских островов. Ранее главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровкин назвал враждебным и провокационным поведением возросшее число полетов боевой авиации НАТО у границ России.

Объявлен конкурс проектов музея истории проектирования мавзолея на Красной площади. Союз архитекторов начал прием проектов от авторов концепций по ре-использованию мавзолея. Речь идет о филиале, который рассказал бы о трех ранее запланированных версиях: деревянной, фанерной и гранитной.

В состав жюри войдут, в частности, министр культуры Ольга Любимова и «справедливоросс» Сергей Миронов. Лучшие работы будут представлены в «Гостином дворе» с 11 по 13 ноября.

Член ОНК Марина Литвинович сообщила, что актер Михаил Ефремов доволен своими сокамерниками в московском СИЗО №5 и намерен ходить вместе с ними в спортзал учреждения, чтобы играть в теннис. Она добавила, что в четырехместной камере имеются телевизор и холодильник, пишут «РИА Новости».