Партия "Вместе" и $250 млн на "внушение надежды": главное к утру 1 сентября

Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе». Об этом говорится в заявлении политиков, опубликованном на YouTube. «Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», – отметил Бабарико. В качестве основной задачи новой партии он назвал обеспечение проведения конституционной реформы.

По словам Марии Колесниковой, за последние три месяца удалось сделать больше, чем за последние 26 лет. «Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», — отметила она. Колесникова сообщила, что в ближайшее время штаб подаст документы на регистрацию партии.

Президент США Дональд Трамп считает, что семнадцатилетний Кайл Риттенхаус защищал свою жизнь, когда застрелил на прошлой неделе двух участников беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин). Свое мнение глава государства озвучил на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС. По его мнению, если бы Риттенхаус этого не сделал, то, скорее всего, погиб бы. «Думаю, у него были серьезные неприятности. Его бы, вероятно, убили», – отметил Трамп. Он заверил, что власти изучают все обстоятельства случившегося, ведется расследование.

Также на пресс-конференции глава государства высказал мнение о том, что причиной летних беспорядков в США стала «идеологическая обработка» школьников и студентов преподавателями с левыми политическими убеждениями. «То, свидетелями чего мы сейчас являемся, – это следствие левой идеологической обработки в школах и университетах наших стран. Многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка – это безнравственная страна, охваченная расизмом», – сказал президент. По его словам, следует «восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих американских ценностей». Трамп утонил, что речь идет о «восстановлении патриотического воспитания» в образовательных учреждениях.

Американский лидер отметил, что правоохранительные органы за последние дни арестовали примерно 200 участников массовых беспорядков, которые проходят в городах, находящихся под управлением демократов. «Мы делаем это крайне сдержанно, но стараемся помочь городам», – пояснил Трамп.

Министерство здравоохранения и социальных служб США между тем объявило тендер на $250 млн для коммуникационных агентств с целью разработки и проведения мер по «внушению надежды» в обществе на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на внутреннюю документацию министерства. «Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области здравоохранения и экономики, власти смогут победить отчаяние, внушить надежду и добиться национального восстановления страны», – отмечается в документе.

Сторона потерпевших по делу Михаила Ефремова намерена заявить перед судом ходатайство о привлечении к уголовной ответственности свидетелей, заявивших об отсутствии актера за рулем в момент ДТП. Об заявила один из адвокатов потерпевших Татьяна Головкина. «В ходе прений сторон мы заявим ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Это наше право, предусмотренное законом. Мы полагаем, что эти люди умышленно дали суду ложные показания», – цитирует Головкину ТАСС.