Байден связал отмену брифинга разведки с вмешательством России в выборы

Главный оппонент Дональда Трампа на выборах в США Джо Байден заявил, что отмена брифинга разведки об обеспечении безопасности выборов говорит о желании администрации Трампа скрыть вмешательство в избирательный процесс российских властей. Он уверен, что Кремль пытается усилить позиции Трампа из-за его геополитической стратегии, удобной для Москвы.

«И он не хочет, чтобы американский народ узнал о тех шагах, которые Владимир Путин предпринимает, чтобы помочь Трампу переизбираться, или почему Путин так хочет вмешаться, ведь внешняя политика Трампа была большим подарком для Кремля», — передает пресс-служба политика его слова.

Ранее Трамп объяснил отмену брифинга тем, что конгрессмены, которые слушают этот доклад, «сливают» его, искажая первоначальную версию: «Они сливают информацию. (...) Что еще хуже, так это то, что они сливают неверную информацию», — сказал он (цитата по CNN), пояснив, что директор Национальной разведки хочет избежать подобной процедуры.