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16 августа, воскресенье

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Трамп, Европарламент и Украина осудили действия властей Беларуси

Политика
18:14, 17 августа 2020

Трамп, Европарламент и Украина осудили действия властей Беларуси
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп впервые лично прокомментировал события в Беларуси. Как сообщает агентство Reuters, он назвал ситуацию там «ужасной». По его словам, Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ней.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео говорил, что выборы в Республике были «несвободными и несправедливыми» и что США «глубоко переживают за белорусский народ», пообещав продолжать бороться за преобладание в стране демократических ценностей.

При этом сегодня в своем заявлении лидеры пяти партий Европарламента объявили Александра Лукашенко персоной нон грата. Они также отмечают, что выборы президента «не были ни свободными, ни честными»: «В связи с чем мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе». Они также поддержали стремление граждан Беларуси провести новые демократические выборы и заявили, что намерены составить «черный список» всех, кто участвовал в насилии над мирными протестующими.

Кроме того, они отдельно призвали Россию воздержаться от явного или скрытого вмешательства в последующие выборы в Беларуси, а европейские государства и организации – быть бдительными и противостоять любым российским попыткам сделать это.

Между тем Украина решила отозвать своего посла Игоря Кизима из Беларуси, чтобы провести обсуждение дальнейших взаимодействий между странами в связи с действиями властей Республики. «Я принял решение вызвать посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — приводит пресс-служба слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Тема: Украина Лукашенко

Теги: #Трамп #Белоруссия

Рубрика: Политика

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