Помпео намерен добиваться в Беларуси демократии. Литва угрожает режиму санкциями

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал выборы в Беларуси «сомнительными», по его словам, «их сложно признать». При этом он отметил, что очередные эмоциональные комментарии дипломатов уже не способны сыграть никакой роли.

«Что конкретное? Надо санкции обсуждать. Такие санкции, которые не повредили бы людям», — пояснил он, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы».

Министр также уверен, что протестующие вели себя мирно, а многие, вероятно, даже никогда не интересовались политикой: «Они не разбивали окна, они не сжигали машины, они просто хотели, чтобы их услышал кто-то, и, кстати, я думаю, некоторые из них даже никогда не участвовали ни в какой политике. Просто они почувствовали, что хотят как-то высказаться... Мы будем об этом говорить».

К самим выборам он относится скептически: там не было международных наблюдателей, журналистам активно мешали работать, «два конкурента в тюрьме находятся, два кандидата в президенты»: «Думаю, можно и дальше перечислять, но этого уже достаточно: этот процесс трудно назвать демократическим. Последствия и результаты этого процесса тоже сомнительные, поэтому мы и говорим, что трудно их признать», — заявил Линкявичюс.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва, Польша и Латвия готовы содействовать прекращению насилия в Республике, а в случае отказа он пригрозил санкциями, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ситуацию также прокомментировал и госсекретарь США Майк Помпео. К своей более ранней оценке «несвободных и несправедливых» выборов в Беларуси он добавил, что «у белорусов были та свобода, которую они требуют»: «Мы продолжим делать все возможное, что доставить белорусам демократические свободы (...) Мы продолжим делать все возможное, что доставить белорусам демократические свободы», — передает его слова Bloomberg.