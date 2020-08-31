"Облитого грязью Пашаева знаю прекрасно": Панин разоблачил адвоката Ефремова

В свое время актер пользовался услугами Эльмана Пашаева, когда спорил за дочь со своей бывшей женой.

В Пресненском суде Москвы 31 августа возобновились заседания по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении пьяного ДТП со смертельным исходом. Интересы артиста снова представляет Эльман Пашаев, от услуг которого Ефремов накануне отказался, а потом вновь взял его в защитники.

Это решение приветствуют далеко не все друзья Михаила. Например, Иван Стебунов, узнав о возвращении Пашаева в дело, заявил, что «Ефремова взяли в заложники».

Чтобы пролить свет на личность адвоката, корреспондент Sobesednik.ru пообщался с Алексеем Паниным, который был знаком с Пашаевым задолго до аварии с участием Ефремова. Артист рассказал, какую роль одиозный правозащитник сыграл в его судьбе.

С самого начала, как только имя Эльмана Пашаева появилось в медиа-пространстве в связи с делом Ефремова, тут же в СМИ появилась информация о том, что якобы именно он когда-то помог в суде Алексею Панину. Напомним, что с 2008 года артист вел борьбу за дочь Анну с ее матерью, моделью Юлией Юдинцевой, которая была гражданской женой Алексея. В 2009 году суд постановил, что девочка должна жить с мамой. Но Панин не сдавался, и в 2017-м ему удалось добиться противоположного решения суда – Анне разрешили жить с папой.

Однако артист в интервью Sobesednik.ru опроверг информацию о том, что это была заслуга именно Эльмана Пашаева.

– Эльмана Пашаева сейчас пытаются обливать грязью из-за того, что он якобы со «скандально известным артистом» Паниным тоже имел какие-то дела, – сетует 42-летний Алексей. – Но это не совсем так. Он не вел мое дело с самого начала, а присоединился позже.

Да, он принимал участие в нашем процессе, внес свою лепту, за что я ему очень благодарен, но он не был моим основным адвокатом. Главную работу сделала правозащитница из маленького провинциального городка Судогда. Так что Пашаева Ефремову посоветовал не я.

Я узнал, что Эльман будет его защищать от своей приятельницы-журналистки. Пашаев – хороший адвокат, но он немножко артист. Ему очень важно именно себя показать!

Однако, несмотря ни на что, Панин очень надеется, что Эльман сможет доказать невиновность Михаила Ефремова в ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров.

– Я бы очень хотел, чтобы оказалось, что Миша не сидел за рулем, – продолжает Панин. – Я видел расследования разных блогеров в интернете, которые очень убедительно объясняют, почему Ефремов может быть не виновным. Я же лично не могу сказать, что Миша – мой лучший друг. Но я никогда не видел, чтобы он садился за руль пьяным после застолья!