Вера Сотникова: Мне кажется, что Миша Ефремов не пойдет в тюрьму

Вера Сотникова признается, что хорошо знакома с Михаилом Ефемовым – многие считают, что она защищает своего друга.

В последнее время актриса стала частой гостьей в разных ток-шоу, которые посвящены автомобильной катастрофе с участием Ефремова.

– Мне кажется, меня не слышат! – возмущается в разговоре с Sobsednik.ru Сотникова. – Люди, наверное, разучились слышать. Я не защищаю Мишу, который сел за руль в пьяном виде. Конечно, он не должен был подвергать опасности других людей! Но то, что хочу ДОНЕСТИ до всех: есть такое понятие, как великодушие.

Я ведь хорошо понимаю, что семья погибшего Сергея Захарова потеряла близкого человека, у меня такое было и ни раз. То, что случилось для них - трагедия. Я ведь хочу еще сказать, что это трагедия и для Миши тоже! Он тоже жертва в этой ситуации! Так на небе сложились звезды. Да, он – дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклёвывать человека. Думаете, у него нет души?! Знаю, что Мишка добрый и порядочный человек. Однако пьянство никого никогда не облагораживает! Осуждать можно, Ефремов виноват. Но не надо так зло нападать.

- Родные погибшего Захарова называют Мишу убийцей…

- И это меня возмущает! Убийца тот, кто убивает осознанно. Миша сделал это вообще в бессознательном состоянии! Это его не оправдывает. Только не надо называть его убийцей!

Я недавно урывками смотрела один фильм, где мне запомнился эпизод: к убийце, которого приговорили к смертной казни, приходит женщина-следователь. Он просит ее, чтобы перед электрическим стулом он увидел ее лицо. И она пришла на эту казнь. Я была так поражена!

Мы же – актеры, всегда ставим себя на место другого человека, а как бы поступили в той или иной ситуации. Наша профессия в сострадании и сопереживании. Пусть это в кино, но эта мысль – великодушие… Она сегодня у нас затеряна. Люди этого не понимают, они столько много говорят лишнего. Мне неприятно за других. Про себя-то я все знаю, мне скоро будет 60 лет, могу себе давать отчеты. Но эти люди не понимают, что я хочу им сказать. Они думают, что я хочу Мишу защитить!

- Вера, а зачем тогда вы ходите на эти ток-шоу?

- Знаете, думаю, что нужно закладывать зернышко, пусть понемножку. Но может кто-то услышит! Я понимаю, что не могу сделать всех людей добрее. Однако, хочу сказать, что артисты – не исчадия ада, как нас называют. И мне хочется это доказать! Эти «баррикады» выстроились перед моими глазами случайно.

Когда меня впервые позвали в передачу, я понимала, что Миша находится сейчас в страшной агонии или депрессии. А это особое состояние! И в этот момент может к нему прийти какой-то адвокат и сказать; «Давай сделаем тебя невиновным?!» А он вполне мог ответить: «Да делайте что хотите!» Он же понимает, что ситуация случилась аховая! Люди на это реагируют очень однозначно и агрессивно. Мажется, у людей из-за этого карантина психика поменялась! Все стали с оголенными нервами!

- Вот после этого ваше имя стали склонять в социальных сетях. Вы читаете?

- Бывает, но я сразу блокирую подобные сообщения. Если есть люди, которые не готовы понять, что я хочу донести, то зачем их буду читать?! Мне ведь реально жалко погибшего Сергея Захарова, и Мишку жалко, что он попал в такую ситуацию. Он сейчас находится в аду! У меня есть подозрение, что Миша не пойдет в тюрьму.

- Вы имеете в виду, что отмажут?

- Нет. Он туда не придет! Мы же знаем характер Миши. Другие об этом исходе даже не думают, у них однозначная реакция – убийца и все! И с этим поделать я ничего не могу!

- Вера, но многие вас упрекают, что ходите на эти ток-шоу из-за денег!

- Я никогда не скрывала, что хожу на телепрограммы за гонорар. Это мое время, это моя работа. Поверьте, это не такие большие деньги. Но я всегда говорю то, что думаю, никогда никто мне не советует, что сказать.