Рудинштейн о депрессии Ефремова: Боюсь, что Миша совершит суицид

Продюсер Марк Рудинштейн, который много лет знает Михаила Ефремова и продолжает считать его порядочным человеком, решил высказаться спустя неделю после трагического пьяного ДТП с участием артиста.

Больше всего Рудинштейна тревожит душевное состояние ожидающего суда актера. Продюсер поделился с Sobesednik.ru своим опасением о том, что Михаил Ефремов может наложить на себя руки...

– Мы с Мишей знакомы с 1990-х годов, – рассказывает Марк. – Ефремов был лицом фестиваля «Кинотавр», он приезжал ко мне каждый год. Честно говоря, я всегда за него переживал и всегда его любил. Беда с Мишей могла случиться гораздо раньше, он чуть не утонул у меня на фестивале. Шёл по мостику, упал в море, начал тонуть. Моя охрана быстро среагировала, его вытащили из воды. Но тем не менее я его к себе звал... Как мне было не приглашать Михаила Ефремова?! Его талант всегда превышал пристрастие Миши к алкоголю.

Марк Рудинштейн // Global Look Press

Вот и сейчас я искреннее переживаю за Мишу, но боюсь, что идёт необратимый процесс. Я боюсь, чтобы Миша не совершил суицид. Поэтому правоохранительным органам надо позаботиться, чтобы в его квартире установили камеры наблюдения, которые бы следили, чтобы обезопасить Мишу от самого себя. Интернет у него забрали, телефон тоже, но информация идёт с экрана телевизора, где против него много негатива, который может его спровоцировать на преступление против себя. Переживаю за психику Миши. Выдержит ли он? Ему ведь потом нужно будет выходить на сцену, а из зала могут кричать что угодно. Справится ли он с этим? Для меня главное, чтобы справился, всё остальное мне неважно.

На месте адвоката Добровинского (Александр Добровинский представляет интересы потерпевшей стороны. – Прим. Sobesednik.ru) я бы сейчас добивался адекватной денежной компенсации для родственников погибшего, – говорит Марк Рудинштейн, – так как другого способа извиниться у Ефремова нет. Это не подкуп. Родственники, соглашайтесь на компенсацию! Один человек уже погиб, его не вернёшь, так не надо гробить второго. Миша – порядочный парень, но срок это ему не уменьшит. Надо принять к сведению, что он сразу признался в содеянном и покаялся. Сколько ему могут дать? Шесть, восемь лет? Он может получить условный срок? Я бы хотел услышать мнение адвоката на этот счёт. Пусть мне кто-то ответит, но без пиара и без лицемерия.

Просьбу Марка Рудинштейна Sobesednik.ru попросил выполнить адвоката Сергея Грозу.

– Уважаемый Марк! При условии, что Михаил Ефремов может просить суд о рассмотрении его дела в так называемом «особом порядке» (процедура подразумевает не более 2/3 от максимального наказания), условный срок для Михаила возможен, – разъясняет Сергей Владимирович. – Но также следует учитывать, что в случае, если семья погибшего и их адвокат Александр Добровинский будут не согласны с этим и при этом будут настаивать на реальном сроке, то полагаю, что с учетом имеющегося резонанса дела Михаила могут осудить на 5-6 лет реального лишения свободы. C учётом раскаяния, заслуг артиста, попыток возместить причинённый ущерб, включая моральный вред, вряд ли наказание будет суровее. Также суд может присудить Ефремову денежную выплату в пользу родственников – я думаю, не более полутора миллионов рублей, но если об этом заявят сами родственники. Названная сумма – это сложившаяся судебная практика с учетом количества близких родственников (супруга, мать, брат, двое сыновей).

Однако в связи с тем, что во всех СМИ мой коллега Александр Добровинский во всеуслышание рассказал, что родственники отказываются от любых форм компенсации, в дальнейшем подобного рода требования с их стороны будут выглядеть некорректно и очень странно, – говорит Гроза. – Не могу понять слов брата погибшего о том, что Михаил Ефремов принес им свои извинения «слишком поздно». Задаю вопрос Александру Добровинскому: кто установил эти временные рамки и на что они повлияли?

Если суд решит, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества и приговорит его к реальному сроку, то уже в местах лишения свободы Михаил может попросить помилования у президента. Не сомневаюсь, что многие люди также будут просить помиловать Михаила. Это будет ярко свидетельствовать о том, что общество приняло искренние извинения актера и простило его. Определённо, Михаил Ефремов найдёт применение своему таланту даже в местах лишения свободы. Там тоже жизнь продолжается. Узнавая судьбы людей, находящихся в заключении, ту часть жизни, которую он проведёт там, Ефремов сможет воплотить в искусстве. Он расскажет со сцены о судьбах людей не с чьих-то слов, а сам испытав тяготы и невзгоды заключения. И будет уважаем и любим.