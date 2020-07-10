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Адвокат семьи Захарова: Я обескуражен тактикой защиты Михаила Ефремова

Общество
20:06, 10 июля 2020

Адвокат семьи Захарова: Я обескуражен тактикой защиты Михаила Ефремова
Александр Добровинский // фото в статье: Global Look Press
Александр Добровинский // фото в статье: Global Look Press

По словам Александра Добровинского, доказательства вины Михаила Ефремова вполне очевидны и суд состоится в августе. 

Адвокат семьи погибшего Захарова, пролистав материалы следствия, не нашёл там «никаких феноменальных сюрпризов и сенсаций», о которых говорит защита актера. По мнению Добровинского доказательства вины актёра достаточно очевидны, и суд может состояться в августе.

- Я был несколько обескуражен тактикой, озвученной защитой Михаила Ефремова – когда г-н Ефремов сначала признал вину, потом ее не признал, и на суде он вину не признает, пока мы ему не докажем обратное, а когда докажем, он, может, снова вину признает, — сказал «Собеседнику» адвокат потерпевшей стороны. — При этом все, начиная от подушки безопасности и видеокамер до кровоподтёка на шее Ефремова от ремня, говорит о том, что он мог быть только на сиденье водителя. Адвокат г-на Ефремова на вопрос, был ли его клиент за рулём, сказал, что он «был частично». Мне не очень понятно, что это значит. 

  • У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП

«Михаил Ефремов, бесспорно, очень талантливый актер, но мне кажется, нужно отойти от этого - есть сторона виновная в ДТП, кто бы это ни был, и сторона потерпевшая. Без разделений на статус и известность. Этого хотят мои доверители, и насколько я вижу в обсуждениях данного дела в сети – так хочет большинство россиян. Я уже молчу о том, что так должно быть по закону», продолжает адвокат.

Многие задают вопрос, в каком случае возможно было бы примирение сторон?  Александр Добровинский считает, что, если бы противоположная сторона изначально признала свою вину, принесла извинения семье – именно семье, лично, а не публично на всю страну, то разговор о примирении мог бы иметь место. «Семья Захаровых — это милые простые люди из рязанского села, и большинство семей живут там по 100 лет. Представьте, насколько сильны корни этих людей. Это люди гордые, и после произошедшего им нужно было, чтобы Михаил Ефремов позвонил или написал письмо с просьбой о прощении. Для них именно это было важно – человеческое отношение. Тогда возможно все было бы иначе. И суд благостно смотрит на такие вещи, и приговор становится совершенно другим. Я думаю, это могло быть условное наказание. Но для этого надо каким-то образом загладить ущерб и уговорить семью, чтобы она взяла деньги. Но никаких денег сторона Ефремова ни разу не предлагала», - рассказывает Добровинский.

- Я могу предположить, что г-н Ефремов не написал потому, что не хотел сразу признаваться. Кстати, следователь, с которым я говорил буквально вчера, здравый скептик, и всё очень хорошо понимает. Он мне сказал, что многие думают, что Ефремов легкоранимый актер и впечатлительный, а это совсем не так. Он 20 лет занимается только ДТП, съел на этом не одну собаку и подтвердил, что если бы было примирение сторон, это была бы совершенно другая история.

Но, как мы знаем, семья погибшего, вместо письма лично им, увидела это актерское исполнение покаяния для широкой публики, и это выступление только усугубило дело. «Представьте только, если бы в это Рязанское село, к этой семье, приехал или хотя бы позвонил кто-то от имени Ефремова и сказали бы: «Простите Мишу! Ну виноват! Простите, возьмите денег, давайте мы вам построим мост на них! Сделаем что-то для всей деревни!» Вполне возможно, что односельчане пришли бы к семье Захарова и поддержали бы их. Да, Сергея не вернуть, но Ефремов может искупить свою вину большим и благородным делом - построить мост или дом культуры — давайте простим». Но ведь никто и не подумал ничего предложить. А сейчас уже поздно чисто психологически», - подчеркнул адвокат. 

И теперь, когда защита Ефремова говорит, что у них есть материалы для оправдания, Александр Добровинский приходит к выводу, что это может быть расчёт на то, что семья, испугавшись, что наказания может не быть, возьмет хотя бы деньги. И тогда будет то самое «примирение сторон» и условное наказание. На эту мысль адвоката семьи Захаровых наталкивает один «витиеватый» момент: по какой-то сложной цепочке к нему ищут подступы люди, которые якобы работают с адвокатом Михаила Ефремова и якобы хотят поговорить по поводу денег для семьи. Хотя Александр Добровинский говорит, что было бы правильней позвонить ему напрямую с этим предложением. Ведь он готов к любым переговорам, если на это согласны его доверители. В конце концов, все адвокаты руководствуются единственным мотивом — это принести пользу клиенту.

Тема: Михаил Ефремов

Рубрика: Общество

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