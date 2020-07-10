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"Лет семь": Адвокат Ольшанский назвал вероятный приговор Михаилу Ефремову

Общество
16:08, 10 июля 2020

"Лет семь": Адвокат Ольшанский назвал вероятный приговор Михаилу Ефремову
Михаил Ефремов / фото в статье: Global Look Press, Twitter
Михаил Ефремов / фото в статье: Global Look Press, Twitter

О деле Ефремова мы поговорили с адвокатом и вице-председателем Движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским, который в числе прочих, по его словам, отказался от защиты актёра «из морально-этических соображений». На вопрос, откуда в этом деле взялся адвокат Пашаев, Ольшанский предположил:

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

— Ходят слухи, что его рекомендовал Малахов. Слышал также, что Пашаев неоднократно лишался статуса адвоката (на сегодня из Палаты адвокатов Москвы Пашаев исключён — прим. «Собеседника»). Но для того, чтобы прийти к следователю по любому вопросу, нужны два документа: удостоверение адвоката, подписанное начальником Управления юстиции любого субъекта Федерации, и ордер. Человек без статуса адвоката этих документов принести не может, если только он сам не соорудил липу. Словом, без этого статуса Пашаев не может защищать Ефремова в уголовном деле.

— Тем не менее Пашаев сказал, что собрал доказательства невиновности Ефремова. И они строятся на том, что Ефремов не помнит, что был за рулём, и следовательно, вины не признаёт.

— Линия, которую гнёт Пашаев, очевидна и банальна. Линий защиты, в принципе, только две. Будь это хоть шпионаж, хоть убийство, хоть ДТП. Первая: я виноват, я стрелял, я изнасиловал, но я глубоко раскаиваюсь, первый раз в первый класс, прошу мне дать поменьше, у меня малые дети, пожилые родители и 122 болезни. Вторая: вину не признаю, пистолет не мой, наркотики подбросили; а что был пьян — не отрицаю, машина моя, потому и отпечатки мои, но ничего не помню.

машина Михаила Ефремова

— Но сначала Ефремов публично сказал, что виноват.

— Ах да, конечно. А потом юрист его поправил: говорил, мол, об отвественности потому, что машина является источником опасности, за рулём не был, а кто был — пусть следствие ищет. Примерно так будет сказано на суде. Суд, я думаю, передаст дело на доследование. Тем более, что у этого дела большой резонанс.

После этого следователь ещё раз допросит всех свидетелей: гаишника, людей, которые оказались рядом с местом аварии, — и скажет, что следствие на основе неопровержимых доказательств повторно приходит к выводу, что за рулём был Ефремов. А дальше адвокат-хитрован запоёт про отсутствие умысла, про детей и болезни и попросит условное наказание. Мой прогноз: будет лет семь, но поселения, а не лагеря.

— А если следствие не докажет, что Ефремов был за рулём?

— Мне известны случаи, когда дело разваливалось, поскольку любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого — это 49 статья Конституции. Допустим, Иванов говорил, что Петров был за рулём, а Петров показывал на Иванова. Но это не заведёт следствие в тупик, потому что ни один человек (и Ефремов, как мы видим) сразу не признается, что был за рулём. Так что следователь укрепит доказательства, опросит людей из ресторана, где пил Ефремов, снова опросит того, кого Ефремов подрезал возле МИДа, снова ему скажут, что видели за рулём именно Ефремова — и через несколько месяцев состоится повторный суд.

Тема: Михаил Ефремов

Рубрика: Общество

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