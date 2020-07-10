У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП

Михаил Ефремов уже больше месяца, находясь под домашним арестом, ждет своего приговора за страшную аварию в центре Москвы, в результате которой погиб 56-летний курьер Сергей Захаров. А тем временем в его деле появляется все больше и больше потерпевших. Неделю назад в этот список, в котором раннее числились только брат погибшего, его официальная жена и младший сын, был занесен и старший сын Сергея – Виталий. Однако почему-то он не захотел, чтобы его интересы представлял Александр Добровинский, который помогает всей семье, а нанял себе другого адвоката. Свою версию причин этого поступка Виталия, корреспонденту Sobesednik.ru изложил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Виталий Захаров

– Слава Богу, что Виталий взялся за ум и понял, что ему нужен серьезный человек, который действительно будет ему помогать, а не только ходить по ток-шоу, – говорит Пашаев. – Я уже разговаривал и с его адвокатом, и с ним лично – хотел назначить им встречу. Адвокат предложил встретиться только с ним. Но я сказал – или мы все втроем встречаемся и сидим за одним столом без лишних глаз, либо не встречаемся вообще. С тех пор мы пока больше не общались. Они не перезванивают. Возможно, думают, что чем дольше будут затягивать со встречей – тем больше денег получат от Ефремова. Но это глупости!

Сам Эльман говорит, что сейчас работает в поте лица – с раннего утра и до глубокой ночи – ради того, чтобы хоть как-то помочь своему подзащитному, который уже месяц не может отойти от шока, плохо питается и испытывает проблемы со здоровьем.

– У нас с моей коллегой даже нет времени на то, чтобы посмотреть те эфиры ток-шоу, на которых появляется семья погибшего и их адвокат Добровинский, – продолжает наш собеседник. – Сейчас уже глубокий вечер, а я до сих пор на работе – спустился вот на пять минут в кафе, чтобы кофе попить. Загруженность крайне большая. Когда у человека есть работа, он не может себе позволить не то чтобы ходить на передачи, но даже их смотреть. А Добровинский в этом плане – красавчик! (смеется)

Пашаев уже сообщал нам, что Ефремов отказался признавать себя виновным в этом деле. Адвокат говорит, что он намерен и на суде доказывать невиновность артиста. Но как именно – пока не разглашает.

– У меня есть все доказательства, которые говорят о его невиновности, – уверяет правозащитник. – Но какие именно – сейчас на всю страну я говорить не буду.