"Просто ждет своего приговора": Адвокат объяснил, почему Ефремов не подтвердил вину

Вот уже почти месяц Михаил Ефремов находится под домашним арестом из-за ДТП со смертельным исходом, которое произошло восьмого июня. Раннее сообщалось, что артист признал свою вину в том, что сел пьяный за руль и врезался в другую машину, уже на утро после аварии – как только «проспался и протрезвел». Но сегодня во всех СМИ появилась новость о том, что Ефремов якобы отрекся от своих слов и теперь признавать вину отказывается.

Корреспондент Sobesednik.ru дозвонилась до адвоката Михаила Эльмана Пашаева и попыталась выяснить, что все это значит.

– Михаил Ефремов признает, что в вечер аварии он был в нетрезвом состоянии, и в ДТП участвовала его машина, – пояснил нам Эльман Пашаев. – Поэтому он готов заплатить родственникам погибшего денежную компенсацию. Вот и все, что я могу сказать. А остальное решит суд.

Мы спросили у Пашаева, возможно у машины артиста была какая-то неисправность, или его кто-то подрезал на дороге, а может, и вовсе за рулем был не он…. Но адвокат ничего уточнять не стал.

– Давайте подождем, пока что-то еще говорить преждевременно. Вину Ефремова установит суд, – сказал Эльман.

К слову, недавно в деле Михаила Ефремова появился новый потерпевший – сын погибшего курьера Сергея Захарова от второго брака, Виталий. Таким образом, потерпевших уже четыре. Раннее ими были признаны брат погибшего, его официальная жена Маргарита и еще один сын.

– Да скоро вся деревня будет претендовать, чтобы всех ее жителей признали потерпевшими в этом деле, – возмущается адвокат Ефремова. – Причем не только та деревня, в которой жил погибший, но и соседняя. Эта семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат. Вот и все! Эти родственники устроили из трагедии шоу – ходят по передачам и зарабатывают деньги. Складывается впечатление, что они давно об этом мечтали. Ефремов же не знает, что творят эти потерпевшие. Он реально думает, что им очень больно, у них трагедия. Он же вообще ни о каких новостях не знает – смотрит только спортивные каналы и канал «Культура» и просто ждет своего приговора.