Адвокат Ефремова заявил об отказе признавать вину: "В ДТП участвовала его машина"

Актер Михаил Ефремов не намерен признавать свою вину в ДТП со смертельным исходом. О такой позиции защиты заявил Эльман Пашаев.

По его словам, артиста действительно предложил «возместить» ущерб семье погибшего в результате аварии курьера Сергея Захарова, но имел в виду свою «готовность заплатить». «Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал», — приводит слова Пашаева «Москва 24». Он также заявил, что «в ДТП участвовала его [Ефремова] машина».

Напомним, что автомобиль Ефремова 8 июня на большой скорости выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в машину Захарова, который в результате инцидента скончался в больнице. В крови актера обнаружили большое количество алкоголя. Ранее сообщалось, что Ефремов был за рулем. Сам он записывал видеообращение, в котором признавал, что сел пьяным за руль, просил прощения у людей и у семьи Захарова. Он также заявлял, что не намерен пытаться «отмазаться» от ДТП: «Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — говорил он, объясняя, что для него это «конец».