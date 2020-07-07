Адвокат Ефремова: Сбылась мечта родных погибшего...

После смертельного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, артист продолжает находиться под домашним арестом. Общаться с ним можно только близким родственникам, сотрудникам ФСИН и юристам, представляющим его интересы. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с адвокатом Ефремова – Эльманом Пашаевым. Мы узнали о самочувствии и буднях артиста за запертыми дверями его жилья.

Эльман Пашаев

– Что происходит с расследованием дела и проводятся ли какие-то экспертизы?

– Пока нет. Уж не знаю, как скоро это расследование закончится.

Прошел ровно год со дня смерти мамы Михаила – актрисы Аллы Покровской. Однако артист не навестил могилу матери. Хотя его адвокат был готов сделать все возможное для этого. По словам Эльмана Пашаева, и без того находящийся в подавленном состоянии Ефремов в годовщину смерти мамы так распереживался, что у него случился сердечный приступ.

– У него и раньше такое бывало, но редко, – говорит Пашаев. – О своих ощущениях он мне не рассказал, я же не врач, но у Ефремова точно сильно болело сердце и точно было что-то серьезное. Скорую вызывать отказался, за что я его очень сильно отругал, сказав, что со здоровьем шутить нельзя.

– Сейчас Михаил Олегович как себя чувствует?

– Да пока плохо. Я час назад с ним виделся – он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит. Сам он ничего не говорит, но я же вижу, что он все время подавленный и расстроенный. Видно, что от шока так и не отошел. Но опять же он молчит, и все.

Адвокат Михаила Ефремова строго-настрого запретил артисту смотреть по телевизору какие-либо новости и ток-шоу. Эльман Пашаев боится, что если Ефремов увидит на экране семью погибшего по его вине Сергея Захарова, то самочувствие актера ухудшится еще больше.

– Эта семья сейчас ходит по ток-шоу и зарабатывает деньги, – вздыхает правозащитник. – Складывается впечатление, что они давно об этом мечтали. Ефремов же не знает, что творят эти потерпевшие. Он реально думает, что им очень больно, у них трагедия. Он же вообще ни о каких новостях не знает – смотрит только спортивные каналы и канал «Культура» и просто ждет своего приговора.

– Кстати, о потерпевших. Их в этом деле уже четверо: двое сыновей, официальная жена и брат Сергея Захарова. Что по этому поводу можете сказать?

– Да скоро жители всей деревни будут претендовать на признание их потерпевшими в этом деле. Да и не только той деревни, в которой жил погибший, но и соседней. Эта семья думает, что чем больше будет потерпевших, тем больше они денег получат. Вот и все!

– Недавно продюсер Андрей Разин рассказал, что некие влиятельные люди, связанные с политикой, уже заплатили Захаровым большие деньги, чтобы те до последнего «топили» Ефремова и не шли с ним ни на какой контакт. Это может быть правдой?

– Во-первых, я не знаю, кто такой Разин, а во-вторых, это полный бред и политика в этом деле точно ни при чем.