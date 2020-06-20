Ефремов отказался поехать на могилу к матери: Я буду мучиться дома!

25 июня исполнится ровно год со дня смерти мамы Михаила Ефремова – актрисы Аллы Покровской. Попытается ли актер добиться разрешения съездить на Троекуровское кладбище и посетить в этот день могилу матери, корреспондент Sobesednik.ru узнал у его адвоката Эльмана Пашаева.

Эльман Пашаев // Фото: стоп-кадр YouTube

– Михаил просил, чтобы его хотя бы в этот день отпустили из-под домашнего ареста на кладбище?

– Нет, потому что Михаил Ефремов – очень законопослушный человек. На нем браслет, с утра до вечера он находится под контролем сотрудников ФСИН. Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: «Я буду мучиться дома!» Закон он нарушать не хочет.

Сейчас о нем пишут как о злостном нарушителе, но почему тогда он ни разу не был привлечен к ответственности?! Из административных штрафов у него только неоплаченные парковки, и то по той причине, что он просто не умеет их оплачивать на месте стоянки.

– Как Михаил реагирует на скандал вокруг его имени, который сейчас развернулся в Сети?

– Ему же запрещено пользоваться интернетом. А рассказывает ли ему что-то жена или нет из того, что пишут, я не знаю. Мы об этом не говорим.

– Позавчера у Михаила был очередной шестичасовой допрос. Как Ефремов его выдержал?

– Ну его же там не пытают, и вообще он очень выносливый человек сам по себе, так что выдерживает это нормально. Сейчас многие о нем говорят как о хроническом алкоголике. Но это не так. Да, он выпивал на мероприятиях, по праздникам, но хронического заболевания у него нет. После трагедии он вообще не пьет.

Вокруг многих актеров ходят сплетни на эту тему, но не все они правдивы. Раньше все про Юрия Никулина говорили, что он хронический алкоголик, а в реальной жизни он таким не был. Если бы Ефремов пил с утра до вечера, то как бы он работал и обеспечивал своих шестерых детей? Он же всем им помогает, хочет, чтобы каждый его ребенок жил достойно. Если бы он постоянно выходил на сцену пьяным, его бы уже давно погнали из театра поганой метлой!