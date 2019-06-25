Актриса Алла Покровская умерла на 82-м году жизни

Во вторник, 25 июня, в Москве скончалась народная артистка РСФСР Алла Покровская.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. Актрисе был 81 год. Место и время прощания станет известно позже.

Покровская в 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу «Современника». В театре она проработала 45 лет. Она также снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многих других.

Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Она является матерью актера Михаила Ефремова.