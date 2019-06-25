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Актриса Алла Покровская умерла на 82-м году жизни

Культура и ТВ
14:59, 25 июня 2019

Во вторник, 25 июня, в Москве скончалась народная артистка РСФСР Алла Покровская.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. Актрисе был 81 год. Место и время прощания станет известно позже.

Покровская в 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу «Современника». В театре она проработала 45 лет. Она также снялась в таких фильмах, как «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многих других.

Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Она является матерью актера Михаила Ефремова.

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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