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"Политическая расправа!": Разин заявил, что семье Захарова платят за игнор Ефремова

Общество
14:23, 24 июня 2020

"Политическая расправа!": Разин заявил, что семье Захарова платят за игнор Ефремова
Global Look Press
Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что в травле Михаила Ефремова есть политическая подоплека. Он утверждает, что кто-то из очень влиятельных людей хочет упрятать артиста за решетку и даже заплатил большую сумму денег семье погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова, чтобы те ни в коем случае не шли на контакт с адвокатом Михаила. Раздобытыми инсайдами продюсер поделился на своей страничке в Instagram.

До аварии Михаил Ефремов позволял себе критические высказывания в сторону власти. Именно этот факт, по словам продюсера, и усугубляет нынешнее положение актера. Неспроста его травят по телевидению, а семья погибшего Сергея Захарова не принимает от артиста материальной компенсации.

– Из очень достоверных источников мне стала известна приблизительная сумма, которую некие люди – недоброжелатели Михаила Ефремова – заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решетку, – утверждает Разин. – Таким образом они расчищают от оппозиции политическую арену. Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова.

 Сам Разин такую тактику не поддерживает.

– Считаю, что это – кощунство и низость, – продолжает продюсер. – Причём здесь человеческое горе? Причём здесь политика? Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму. Я считаю, что это – политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть. Я поддерживаю решение мочить Навального за то, что этот подонок ненавидит русских и продал свою вонючую шкуру америкосам, но Миша просто от своей независимости и самомнения навлёк на себя такую участь. И вот вам финал.

Рубрика: Общество

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