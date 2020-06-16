Навальному не грозит срок, а за школьниками начнут слежку. Главное к утру 16 июня

Во всех школах России планируют установить камеры с системой распознавания лиц, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Национальный центр информатизации и компанию «Элвис-неотек». В учебных аудиториях их устанавливать на данном этапе не планируется. Система уже действует в 1 608 школах в 12 регионах. По словам представителя «Элвис-неотек» Евгения Лапшева, она позволит фиксировать приход детей в школу и опознавать «нежелательных и незнакомых лиц». Из этого следует, что биометрические данные каждого школьника также планируется собрать и занести в соответствующую базу данных, чтобы их можно было распознавать. Ранее от распознавания лиц полицией предложили отказаться в IBM, а Microsoft и Amazon заморозили подобные программы.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов пояснил «Коммерсанту», что заведенное против оппозиционного политика Алексея Навального дело не подразумевает реального лишения свободы. Руководитель практики защиты репутации адвокатского бюро А-ПРО Антон Воробьев пояснил газете, что дела о клевете редко возбуждаются из-за отказов судов и чаще решения по ним носят оправдательных характер, чем обвинительный: «Дело в том, что именно обвинению, а не обвиняемому необходимо доказывать не только порочащий, но и утвердительный характер высказывания, несоответствие его действительности и тот факт, что обвиняемому заранее было известно, что сообщаемые факты ложны». При этом эксперты не исключают, что дело могут переквалифицировать.

Опять у Навального грядут обыски, изъятие компов и телефонов, независимая от русского языка лингвистическая экспертиза и справедливый процесс у мирового судьи. Пристегивайте ремни, лето будет жарким — Pavel Chikov (@pchikov) June 15, 2020

Генеральный директор Instagram Адам Моссери заявил, что алгоритмы соцсети сейчас выдают лучшие результаты для белых и привилегированных пользователей. После волны протестов по всему миру соцсеть, по его словам, будет оказывать более пристальное внимание за равноправием представителей ЛГБТ+, более тщательно фильтровать связанный с этим контент, а «защита чернокожего комьюнити [сообщества]» станет для Instagram «самым важным приоритетом».

РБК нашел в магазинах страны уже напечатанные четырьмя издательствами новые варианты Конституции с внесенными поправками. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «ничего особенного» в этом нет: «Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать». Отмечается, что на части из них делаются пометки о том, что документ ещё не принят. «Запретов и ограничений на распространение нормативных актов, как утвержденных, так и в состоянии проектов, нет. Более того, распространение проектов нормативных актов с целью ознакомления граждан с их содержанием — обычная практика», — заверили журналистов в сети книжных магазинов «Читай-город». Ранее на полках магазинов новую редакцию Основаного закона также обнаружил Sobesednik.ru: