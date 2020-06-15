Пятеро заместителей главреда "Ведомостей" уволились из-за назначения Шмарова

Все пятеро замов главного редактора «Ведомостей» покидают издание в знак протеста против назначения нового главреда.

Об этом сообщается на сайте газеты.

Ранее стало известно, что Андрей Шмаров, с конца марта 2020 года работавший и. о. главного редактора, был утвержден на этом посту решением совета директоров компании «Бизнес ньюс медиа», которая числится издателем «Ведомостей». Председателем совета директоров БНМ является новый собственник издания Иван Еремин.

Редакцию покинули Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. «Последний работает в "Ведомостях" с основания издания, остальные – около 15 лет», – говорится в материале. Также сообщается об уходе и. о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александры Чуновой.

Отмечается, что за последние месяцы из «Ведомостей» ушли примерно 10 журналистов из более чем 90, среди которых руководители трех отделов. Все они указали в качестве главной причины своего решения нежелание работать со Шмаровым.

За время работы и. о. главреда Шмаров постоянно подвергался критике, в частности, из-за того, что он удалил критическую колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также ввел запрет на публикацию опросов независимой социологической организации «Левада-Центр».