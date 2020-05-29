Заключено соглашение о продаже газеты "Ведомости"

Закрыта сделка по продаже 100% компании «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которая является издателем газеты «Ведомости».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Глеба Прозорова, БНМ приобрела компания «Саппорт».

По словам Прозорова, в ближайшее время следует ожидать официального заявления от новых владельцев издания.

Ранее о продаже БНМ сообщали сами «Ведомости». Уточнялось, что гендиректором учрежденной в конце 2019 года компании «Саппорт» является Михаил Нелюбин, представляющий интересы основателя «ФедералПресс» Ивана Еремина и издателя газеты «Версия» Константина Зятькова.