Задержанного в суде Самариддина Раджабова доставили в ОВД по Пресненскому району

Бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова задержали в здании Пресненского районного суда.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на Twitter активиста, его доставили в ОВД по Пресненскому району, где ему, судя по всему, предстоит провести ночь. По словам Раджабова, полицейские собираются составить на него протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил митинга»).

Уточняется, что в суде рассматривались протоколы задержанных на одиночных пикетах у здания МВД на Петровке 5 июня.

В прошлом году Самариддина Раджабова обвинили в угрозе применения насилия к троим полицейским (часть 1 статьи 318 УК) из-за пластиковой бутылки, брошенной в сторону силовиков 27 июля. В итоге активиста признали виновным и обязали выплатить 100 тысяч.