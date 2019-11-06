Бутылка на троих полицейских

По ходу «московского дела» мы узнали, что полиция и росгвардейцы – чрезвычайно нежные создания. Если дотронуться до их шлема, они испытывают нестерпимую боль. До руки – сразу вывих плеча. Бросить бумажный стаканчик – моральные страдания и паническая атака. А если полупустая (или наполовину полная) пластиковая бутылка…

На горизонте у фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, который 27 июля пытался отогнать озверевших силовиков от избиваемых ими людей броском бутылки, недавно появились потерпевшие. Трое полицейских – Линник, Комбаров и Внуков – под протокол заявили, что содеянное молодым человеком было воспринято ими «как реальная угроза применения к ним насилия» (цитата из судебного постановления). Причиной испуга сотрудников был «резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений» (цитата оттуда же), который пластиковая тара произвела при падении им под ноги.

Пожалуй, с такой нежной психикой этим бравым мужчинам следовало идти работать не в органы охранителями, а в зоопарк утконосами. И демонстрировать публике сверхспособность этих зверей помирать от внезапных резких звуков. «Если потерпевшие не лжесвидетельствуют, то они непригодны для службы в полиции», – считает глава «Открытой России» Анастасия Буракова, которая уже направила требование о соответствующей экспертизе главе МВД Колокольцеву.

Потерпевших на самом деле планировалось целых четверо, но тут настало время сказать о полицейских доброе слово. Сотрудник Виталий Максидов, которого тоже пытались привлечь в этом качестве, наотрез отказался это делать. «Я не считаю за угрозу упавшую бутылку, – заявил он. – Я не считаю, что это могло мне причинить какой-то вред. Ну это смешно было абсолютно, тем более она даже не попала в меня». Правда, после событий 27 июля Виталий уволился со службы. Вот и получается, что доброе слово о полицейских удалось как-то не совсем.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2019 под заголовком «Трое и бутылка».