МВД просят проверить на профпригодность потерпевших по делу "212" силовиков

Общественная организация «Открытая Россия» заподозрила полицейских из дела «212» в профнепригодности или лжесвидетельстве.

Как передает «МБХ медиа», речь, в частности, идет о троих полицейских — Линнике, Комбарове и Внукове, — которые работали на митинге 27 июля и стали потерпевшими по делу Самариддина Раджабова, обвиняемого в том, что он вызвал «состояние опасения» у силовиков, бросив в них пластиковую бутылку.

По словам главы «Открытой России» Анастасии Бураковой, тот факт, что силовики испугались звука упавшей бутылки, свидетельствует о провале экспертизы на профпригодность. «Если потерпевшие не лжесвидетельствуют, то они не пригодны для службы в полиции», — добавила она, подчеркнув, что направила просьбу о проведении соответствующей экспертизы главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Напомним, Самариддин Раджабов, которому вменяют создание угрозы применения насилия к представителю власти, будет находиться в СИЗО до конца декабря.