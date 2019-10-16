Мосгорсуд оставил в силе назначенные Жукову и Раджабову аресты

Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Самариддина Раджабова и домашний арест Егора Жукова до 27 декабря.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на Twitter телеканала «Дождь», Московский городской суд признал правомерным решение Басманного суда о домашнем аресте студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, задержанного на акции 27 июля в Москве.

«Страны, суды в которых не следуют справедливости, заканчивают очень плохо, я люблю свою страну и не хочу для нее такого будущего», — заявил во время своего выступления фигурант «московского дела».

Кроме того, меру пресечения не стали изменять и для проходящего по тому же делу Самариддина Раджабова. «Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит «РИА Новости» слова судьи.

Теперь арест Раджабова и домашний арест Жукова будут действовать до 27 декабря.

Напомним, ранее Басманный суд отправил в СИЗО нового фигуранта «дела 212» Владимира Емельянова, обвиняемого в том, что на митинге в Москве 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя».