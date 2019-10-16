Суд отправил в СИЗО содержащего двух пожилых родственниц фигуранта "дела 212"

Басманный суд на два месяца арестовал нового фигуранта «дела 212» Владимира Емельянова, схватившего росгвардейца за жилет.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда, Емельянову, который был задержан в понедельник, 14 октября, предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ («применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») за то, что на несанкционированной акции 27 июля он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя».

Сам 27-летний мерчендайзер вину не признал, отметив, что своими действиями он пытался остановить «незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии». «Своей вины я в том, что пытался спасти человека, не вижу. В моих поступках не было ничего преступного», — приводит слова Владимира Емельянова издание.

Отмечается, что адвокат фигуранта просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку тот страдает астмой и содержит своих 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку. Однако следователь назвал такое смягчение меры пресечения «нецелесообразным».