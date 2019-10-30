Отказавшийся быть потерпевшим по делу "212" экс-силовик сам участвовал в митинге

Бывший полицейский Виталий Максидов, отказавшийся быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова, объяснил свой поступок.

Интервью с экс-полицейским опубликовал интернет-ресурс Baza, при этом отметив, что изначально Максидов был допрошен в качестве свидетеля по делу Раджабова, потом его сделали потерпевшим, с чем он не согласился.

По словам бывшего силовика, он не считает, что упавшая на землю пластиковая бутылка, из-за которой фигурант «московского дела» обвиняется в угрозе применения насилия к представителю власти, могла причинить какой-то вред.

«Они в протоколе записали, что я не согласен. (…) В конце там было, что я не считаю за угрозу упавшую бутылку. Я не считаю, что это могло мне причинить какой-то вред, и потерпевшим себя не признаю. Ну, это смешно было абсолютно, и я понимал, что никакого вреда она [бутылка] не могла мне причинить, тем более она даже не попала в меня», — заявил собеседник портала.

Максидов рассказал также, что в правоохранительных органах он работал почти два года, заявление об увольнении написал 19 июля, «и к митингам это никакого отношения не имеет». Он отметил, что, работая в полиции, «не мог никаких политических взглядов придерживаться». «Ну, сейчас, когда я уже не полицейский, я могу сказать, что против того, чтобы не давать людям выражать мнение», — добавил Максидов, подчеркнув, что уже после увольнения сам принимал участие в протестной акции, которая была согласована.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что общественная организация «Открытая Россия» направила главе МВД Владимиру Колокольцеву просьбу проверить на профпригодность троих полицейских, испугавшихся брошенной Раджабовым пластиковой бутылки.