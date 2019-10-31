Фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов зачитал рэп в суде

Срок ознакомления арестованного по «московскому делу» Самариддина Раджабова с материалами расследования ограничен до 31 октября.

Такое решение по просьбе следствия принал Басманный суд Москвы, пишет «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Уточняется, что защита не возражала против ходатайства следствия. «Ранее следствие сообщало, что защита уклонялась от подписания протокола. Адвокаты это опровергают», – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, когда судья ушла в совещательную комнату, обвиняемый начал читать рэп, из-за чего был удален приставами в конвойное помещение. Его вернули во время оглашения решения.

Фигурантам «московского дела» Егору Жукову и Максиму Мартинцову Басманный суд дал на ознакомление с материалами их уголовных дел один день, отмечает издание.

Напомним, ранее Самариддину Раджабову предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, на акции протеста 27 июля молодой человек напугал четверых силовиков, кинув в их сторону пластиковую бутылку. При падении на тротуар емкость «создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывший полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова. Такое решение он объяснил тем, что, по его мнению, пластиковая бутылка, из-за которой фигурант «московского дела» обвиняется в угрозе применения насилия к представителю власти, не могла причинить какой-либо вред.