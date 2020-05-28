Цукерберг и Трамп VS Twitter, Рогозин о сроках работы МКС: главное к утру 28 мая

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну. По его словам, это станет возможным после создания новой сверхтяжелой ракеты, которую начнут испытывать после 2028 года, передает «Интерфакс».

Также Рогозин озвучил ориентировочные сроки жизни Международной космической станции (МКС). По прогнозам главы «Роскосмоса», она проработает приблизительно до 2030 года.

НАСА между тем отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля Crew Dragon из-за плохих погодных условий. Запуск должен состояться через два дня, его будут транслировать на сайте SpaceX. Стыковка с МКС запланирована на 31 мая.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в интервью Fox News раскритиковал руководство Twitter, которое ранее предупредило, что сообщения президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии могут ввести в заблуждение избирателей.

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В Москве умер 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в столичном оперштабе по контролю ситуации с заболеванием. Число погибших от COVID-19 в столице выросло до 2 254.